El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo, luego de pasar más de cuatro años detenido como preso político, informó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de personas encarceladas por motivos políticos en el país vecino.

EE. UU. sigue apretando a Delcy Rodríguez con llegada de ficha clave y marca giro en relación con Venezuela

Tarazona, conocido por su labor al frente de la organización Fundaredes, fue liberado en Caracas en medio de un proceso de liberaciones promovido por el Gobierno interino, que ha comenzado a excarcelar a numerosos presos políticos tras años de presión internacional.

Según Foro Penal, Tarazona salió de la prisión del Helicoide y fue visto junto a familiares, incluido su hermano, en una iglesia de la capital venezolana.

#1F Confirmamos desde el @ForoPenal la excarcelación del defensor de derechos humanos JOSÉ JAVIER TARAZONA, director de la ONG @fundaredes_ arbitrariamente detenido en Venezuela desde el 02/07/2021. Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael Tarazona (quien también fue… pic.twitter.com/4ZnXRnpI6v — Foro Penal (@ForoPenal) February 1, 2026

Antecedentes de la detención y presiones internacionales

Tarazona estaba detenido desde julio de 2021, cuando fue arrestado por cargos de “terrorismo”, “traición a la patria” e “incitación al odio” en medio de su trabajo denunciando abusos y tensiones en la frontera colombo-venezolana.

Grupos de derechos humanos, tanto en Venezuela como en el exterior, definieron su encarcelamiento como arbitrario y sostuvieron que su detención formaba parte de una criminalización de defensores de derechos humanos en el país.

La excarcelación de Tarazona formó parte de un proceso más amplio impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien anunció la intención de aprobar una ley de amnistía general y de transformar el centro de detención del Helicoide, históricamente denunciado por abusos, en un espacio social y cultural.

Libertades verificadas y situación de presos políticos

Foro Penal confirmó que, además de Tarazona, más de 300 presos políticos han sido liberados desde principios de enero como parte de las excarcelaciones, aunque aún quedarían alrededor de 700 personas detenidas por motivos políticos.

El caso de Tarazona, considerado uno de los defensores de derechos humanos más visibles en Venezuela, simboliza la lucha por la libertad y el respeto a las garantías civiles, en medio de un contexto de tensiones políticas y presión internacional por la liberación de detenidos por razones políticas.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.