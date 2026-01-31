A casi un mes de la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero, en Venezuela siguen los sacudones políticos. El pasado viernes 30 de enero, la presidenta interin, Delcy Rodríguez, anunció la amnistía general para presos políticos, principalmente opositores del régimen del que ella hace parte.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: EE. UU. sigue apretando a Delcy Rodríguez con llegada de ficha clave y marca giro en relación con Venezuela)

Esto responde a las presiones por parte de Estados Unidos, que ha exigido cooperación para que el chavismo deje las riendas del suelo venezolano. Sin embargo, el anuncio de Rodríguez hizo recordar cuando figuras como Diosdado Cabello o el propio Maduro rechazaban con severidad la liberación de sus opositores.

En redes sociales, los internautas recordaron cuando el exlíder del régimen y su canciller se jactaban de resistirse a una ley de amnistía. “Como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía… Así lo digo y así me planto”, decía Maduro durante un discurso años atrás.

Lee También

En más de una ocasión, el capturado tirano aseguraba que la ley no iba a pasar. Sin embargo, el que más ha dado de qué hablar es Diosdado Cabello, pues también le desempolvaron varias negativas a la impunidad de presos políticos.

“Pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni ejecutada. No va a haber libertad, tengan la seguridad”.

Inclusive, se burlaba de quienes presionaban para liberar a opositores, a quienes llamaba despectivamente como “habladores de paja”. “Son así, tanto hablan que se echan paja ellos mismos”:

Sin embargo, Cabello tuvo que agachar cabeza y tragarse sus palabras, pues pasó de decir que Venezuela nunca iba a tener la ley a aplaudir con cara de pocos amigos cuando Delcy Rodríguez la anunció. Durante la alocución de la presidenta interina, al canciller se le vio en ‘shock’.

Ante presiones de Estados Unidos, el régimen se comprometió a liberar a presos políticos y concederles la amnistía por los delitos de los cuales eran acusados. Sumado a ello, Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide, el principal centro de detención y tortura de opositores del vecino país.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.