En medio de la actual campaña presidencial en Colombia, un video viral volvió a encender las redes sociales y puso en evidencia una curiosa, pero significativa confusión entre figuras públicas del país.

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Durante una entrevista callejera, una joven fue abordada para conocer su preferencia electoral. Sin dudarlo, respondió: “Cepeda. Toda la vida he escuchado su música. Para mí es un cantautor asombroso”, causando de inmediato una ola de reacciones.

(Vea también: Cepeda lidera nueva encuesta presidencial, mientras De la Espriella y Paloma pelean segunda vuelta)

El comentario, que parecía inocente, terminó convirtiéndose en tendencia debido a la evidente confusión entre el candidato Iván Cepeda y el reconocido cantante Andrés Cepeda. Aunque comparten apellido, no tienen relación familiar y se destacan en ámbitos completamente distintos: uno en la política y el otro en la música romántica.

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El momento, captado en video, se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor, sorpresa y también preocupación.

Para muchos internautas, la escena refleja no solo un error puntual, sino una muestra del desconocimiento que aún existe en parte del electorado frente a los protagonistas del escenario político nacional.

Este episodio no es aislado. En varias ocasiones, el apellido Cepeda ha provocado confusión, especialmente en contextos donde se mezclan temas de entretenimiento y política.

Sin embargo, en medio de una campaña presidencial, este tipo de situaciones cobra mayor relevancia, ya que pone sobre la mesa la importancia de la información y el criterio a la hora de tomar decisiones electorales.

Las redes sociales, por su parte, no tardaron en reaccionar con una avalancha de comentarios.

Algunos usuarios señalaron que “es fácil confundir a los dos Cepeda”, pero otros fueron más críticos y cuestionaron el nivel de conocimiento de la joven. “Que a estas alturas no reconozca el contexto cuando le dicen ‘Cepeda’ demuestra por qué estamos tan mal como país”, escribió un internauta. Otros, en cambio, optaron por el humor: “El único Cepeda que queremos es Andrés”, mientras que algunos incluso hicieron referencia a supuestos “álbumes políticos” con títulos irónicos.

También hubo quienes destacaron la actitud del entrevistador, quien logró mantener la compostura pese a lo inesperado de la respuesta, algo que muchos calificaron como digno de admirar. “No sé cómo aguantó la risa”, comentaron entre risas varios usuarios.

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