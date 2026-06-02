La alarma por el fuerte brote de ébola en la República Democrática del Congo ya empezó a golpear al deporte internacional y encendió las alertas de varios gobiernos, federaciones y hasta de la propia FIFA, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

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La primera consecuencia visible llegó en Europa. El amistoso que iba a disputar la selección de Chile frente a República Democrática del Congo, programado para el próximo 9 de junio en España, quedó frenado por las autoridades sanitarias ante el temor de posibles riesgos epidemiológicos.

La decisión fue confirmada por Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, en Cádiz, ciudad donde estaba previsto el compromiso. Según explicó el mandatario, el encuentro no recibió autorización luego de analizar informes médicos relacionados con la situación sanitaria que atraviesa el país africano.

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“Esta decisión es la más prudente. Es una cuestión de prudencia sanitaria”, señaló Franco, quien además explicó que la documentación entregada no garantizaba plenamente la ausencia de riesgos.

La preocupación nace por el avance del brote de ébola que afecta a varias regiones del Congo desde hace semanas y que incluso ya motivó alertas internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo ha venido monitoreando la situación debido al riesgo de expansión y a la facilidad con la que el virus puede generar emergencias sanitarias.

El tema ahora también toca directamente al Mundial 2026. República Democrática del Congo hace parte del Grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y Colombia, selección que precisamente deberá enfrentar al conjunto africano el próximo 23 de junio a las 9:00 de la noche.

Aunque por ahora no existe ninguna comunicación oficial sobre modificaciones en el calendario del torneo, la situación ya genera inquietud entre aficionados, delegaciones y autoridades deportivas, especialmente porque el Mundial reunirá a miles de personas de diferentes países en un corto periodo de tiempo.

De hecho, el compromiso contra Chile iba a servir como preparación para Congo antes de afrontar la Copa del Mundo. Sin embargo, la incertidumbre sanitaria ahora pone en duda no solo ese amistoso, sino también la logística y los controles médicos que deberán implementarse durante las próximas semanas.

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Mientras tanto, Chile sí mantiene en pie su amistoso de este sábado frente a Portugal de Cristiano Ronaldo en Oeiras, aunque sigue a la espera de conocer si podrá disputar un segundo partido en esta fecha FIFA o si el choque ante Congo será cancelado definitivamente.

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