Este martes 31 de marzo se definieron los partidos de repesca para clasificar al Mundial 2026. Con la decepción de Italia de no ir al certamen por tercera vez consecutiva, se dio la épica en la llave que definió el tercer rival de Colombia.

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La República Democrática del Congo logró su histórica clasificación a la Copa del Mundo, luego de haber eliminado a Jamaica en su duelo de repechaje jugado en Guadalajara, una de las sedes de México para la cita orbital.

El encuentro terminó 0-0 en los noventa minutos reglamentarios y, pese al resultado en tablas, las emociones no faltaron, ya que ambas selecciones tuvieron varias chances que exigieron a los goleros de ambos arcos. Aún así, el encuentro tuvo que irse a los 30 minutos extra.

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Sobre el 100 de juego (10 del primer tiempo extra), los congoleños tuvieron un tiro de esquina. En medio del cansancio y de que las piernas no respondían, Jamaica tuvo una desatención que pagó caro, luego de que Axel Tuanzebe rematara debajo del arco y abriera el marcador para los africanos.

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El combinado celeste celebró la anotación a rabiar e incluso tuvo suspenso mientras el VAR revisaba el gol, que finalmente se convalidó. Los ‘Reggae boys’, que habían llegado a este partido gracias a su victoria contra Nueva Caledonia, intentaron por todos lados empatar. Pese a que pusieron a sufrir a sus rivales, quedaron a puertas de ir al Mundial y tuvieron que ver a Congo celebrar.

La selección congoleña regresa al certamen después de 52 años. Su última vez fue en Alemania 1974, cuando se llamaban Zaire y perdieron sus tres partidos, con una goleada incluida, 9-0 que le propinó Yugoslavia.

Ahora, esperan hacer un mejor papel que hace más de medio siglo cuando debuten en el grupo K contra Portugal. Su segundo reto será contra Colombia el 23 de junio, para cerrar la primera fase ante Uzbekistán.

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