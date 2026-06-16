Argentina logró un debut de cinco estrellas en el Mundial 2026. La actual campeona hizo la tarea en su inicio de la defensa de la copa gracias a, probablemente, su figura más grande de todos los tiempos: Lionel Messi.

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La ‘Pulga’ marcó un ‘hat-trick’ en la goleada contra Argelia de este 16 de junio e hizo historia, otra vez, en el fútbol. ‘Leo’ llegó a 16 goles en los mundiales que ha participado e igualó como goleador histórico del certamen a Miroslav Klose, el mítico delantero alemán que le quitó el récord a Ronaldo en la goleada de la ‘mannschaft’ 7-1 contra Brasil.

Este ha sido el número de goles que ha anotado Messi en los Mundiales:

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Alemania 2006: uno (contra Serbia y Montenegro).

uno (contra Serbia y Montenegro). Sudáfrica 2010: 0.

0. Brasil 2014: 4 (uno contra Bosnia y Herzegovina, uno contra Irán y dos contra Nigeria).

4 (uno contra Bosnia y Herzegovina, uno contra Irán y dos contra Nigeria). Rusia 2018: Uno (contra Nigeria)

Uno (contra Nigeria) Qatar 2022: 7 (uno contra Arabia Saudita, uno contra México, uno contra Australia, uno contra Países Bajos, uno contra Croacia y dos contra Francia).

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Ahora, Messi lideró a Argentina para un debut redondo en Norteamérica 2026, al anotar todos los goles del encuentro. Sumado a ello, es el jugador más veterano en lograr un ‘hat-trick’ en una Copa del Mundo. Además, metió su primer triplete en el certamen, y con un golazo incluido.

Ahora, el astro del fútbol pone sus ojos con la albiceleste en Austria, su segundo rival en la fase de grupos, en el estadio Dallas de Arlington, Texas.

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