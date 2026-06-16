Argentina debutó con autoridad en el Mundial 2026 y tuvo, una vez más, el sello de Lionel Messi. La Albiceleste venció 3-0 a Argelia en Kansas City gracias a una actuación histórica de su capitán, que pasó de sufrir un gol anulado por el VAR a firmar un triplete para los libros del fútbol.

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(Vea también: [Video] Ni el VAR pudo frenar a Messi: riflazo al ángulo después de que le anularon su primer gol)

La noche parecía comenzar torcida para el ’10’. Apenas al minuto cuatro, Messi celebró un tanto tras una gran definición ante el arquero rival. Sin embargo, la revisión tecnológica detectó un fuera de juego por medio cuerpo y el gol fue invalidado.

Pero si algo ha demostrado Messi durante dos décadas es que pocas cosas logran detenerlo.

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El encuentro comenzó con vértigo. A los cuatro minutos, Argentina creía ponerse arriba con el tanto anulado de Messi.

La respuesta argelina llegó casi de inmediato. Al minuto siete, Fares Chaibi venció a Emiliano Martínez y celebró lo que parecía ser el 1-0 para los africanos. Sin embargo, el VAR volvió a intervenir: el asistente Ibrahim Maza había partido adelantado por centímetros.

Así, el marcador seguía 0-0 pese a que ambos equipos ya habían celebrado.

Argelia mostró personalidad en el arranque y exigió a la defensa argentina, mientras Enzo Fernández y Gonzalo Montiel cometían faltas para frenar las transiciones del rival.

Messi abrió el camino con un golazo al ángulo

La igualdad terminó al minuto 16. Rodrigo De Paul encontró a Messi en la frontal del área y, cuando todos esperaban un pase, el capitán argentino sacó un zurdazo espectacular. El arquero Zidane alcanzó a tocar la pelota, pero el remate llevaba demasiada potencia y terminó incrustándose en el ángulo.

Fue un golazo con la firma clásica del rosarino.

A partir de ahí, Argentina controló el encuentro y creó nuevas ocasiones. Thiago Almada y el propio Messi estuvieron cerca de ampliar la ventaja, mientras Argelia intentaba responder con Chaibi como principal amenaza.

Lionel Messi firmó una noche histórica

En la segunda mitad apareció nuevamente el mejor jugador del planeta.

Primero, al minuto 60, culminó una gran jugada colectiva iniciada desde el fondo por Emiliano Martínez. Alexis Mac Allister remató, el arquero dio rebote y Messi apareció en el lugar de los goleadores para empujar el balón y marcar el 2-0.

La obra maestra llegó al minuto 76. El capitán argentino firmó su triplete con una definición precisa junto al palo y desató la locura en Kansas City. El estadio se rindió ante el rosarino, que poco después abandonó el campo entre ovaciones para ceder su lugar a Nico Paz.

Argentina arrancó el Mundial con una victoria contundente, pero la noticia trascendió el resultado: otra vez, Messi convirtió una noche cualquiera en un capítulo más de su leyenda.

Con su triplete, el rosarino hace historia al participar en su sexta Copa del Mundo y queda como máximo anotador histórico de los torneos FIFA junto con Klose con 16 goles, uno más que Ronaldo Nazario y dos más que Kylian Mbappé.

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