La espera terminó para los aficionados de la Selección Colombia. Ocho años después de su última participación mundialista, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo iniciará su camino en la Copa del Mundo 2026.

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De esta manera, la ‘Tricolor’ volverá a la acción en una Copa Mundial este miércoles 17 de junio, cuando enfrente a Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K.

El compromiso se disputará en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México. La representación colombiana llega con James Rodríguez y Luis Díaz como referentes y busca una destacada actuación en el campeonato.

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¿Dónde ver el partido Colombia-Uzbekistán y a qué hora se juega?

El partido entre Colombia y Uzbekistán está programado para las 9:00 de la noche, hora colombiana. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo K, que también integran Portugal y República Democrática del Congo.

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de Pulzo Deportes y ver la transmisión de Caracol Televisión, Canal RCN, DGO, DIRECTV Sports y Disney+, medios autorizados para la transmisión del torneo en Colombia.

¿Qué otros partidos del Mundial se juegan este miércoles 17 de junio?

La jornada del miércoles 17 de junio tendrá una intensa programación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con varios encuentros antes del esperado debut de la Selección Colombia.

Todo comenzará al mediodía con el choque entre Portugal y República Democrática del Congo, dos selecciones que comparten grupo con la Tricolor. El compromiso se disputará en el Houston Stadium, en Estados Unidos, desde las 12:00 p. m. (hora colombiana), por lo que el resultado será seguido de cerca por el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Más tarde, a las 3:00 p. m., será el turno del Grupo L con el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia en el Dallas Stadium. El partido reunirá a dos selecciones con experiencia en instancias decisivas de los mundiales y aparece como uno de los duelos más atractivos de la fecha.

La programación continuará a las 6:00 p. m. con el encuentro entre Ghana y Panamá, que se jugará en el Toronto Stadium, en Canadá. Ambas selecciones buscarán sumar sus primeros puntos en una zona que promete una lucha cerrada por los cupos a la siguiente ronda.

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