Este miércoles 15 de abril, Luis Díaz logró una hazaña al marcar el gol que significó la clasificación del Bayern Múnich ante el Real Madrid en Champions League, acción que desde luego no pasó desapercibida para Mane, su padre.

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La celebración quedó captada en video con un gesto que mostró la emoción que se apoderó del papá del ‘Guajiro’. Imágenes muestran al oriundo de La Guajira sobre una silla gritando el tanto.

Desde luego, los usuarios de redes sociales no tardaron en comentar no solo la reacción de Mane, sino también la anotación del jugador de la Selección Colombia que fue fundamental en la clasificación de ‘Los Bávaros’ a semifinales del torneo europeo.

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“Brinqué yo de alegría y de orgullo por ese gol con sabor colombiano. ¿Ahora que no lo celebre el papá? Felicitaciones, viejo Mane. Gósela, muy merecido”, indicó un internauta.

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¿Cómo fue el gol de Lucho Díaz con el que clasificó Bayern frente al Real Madrid?

El gol de Luis Díaz que selló la clasificación del Bayern Múnich llegó en el minuto 89, en el punto más tenso del duelo ante el Real Madrid. Con la serie completamente abierta, el colombiano apareció para romper el equilibrio y definir la eliminatoria.

La jugada se construyó con precisión en el borde del área. Díaz recibió un pase de taco de Jamal Musiala, avanzó unos metros y sacó un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero Andriy Lunin.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bcPYkXUSuW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026

El tanto no solo significó el 3-3 en el partido, resultado que dejaba a los madridistas por eliminados, justo después de la expulsión de Eduardo Camavinga.

Con ese gol, el colombiano desató la euforia en el Allianz Arena y dejó servido el camino para que, minutos después, Michael Olise sellara la victoria 4-3 y la clasificación 6-4 en el global a semifinales de la Champions League.

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