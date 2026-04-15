La clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League tuvo sello colombiano. Luis Díaz fue determinante en el partido de vuelta en Alemania, donde su protagonismo resultó clave para la remontada del marcador.

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(Vea también: Luis Díaz se redimió en Champions: de mano a mano errado a golazo y clasificación)

La actuación del barranquillero no pasó desapercibida y desató una reacción efusiva de Cristóbal Soria, quien volvió a mostrar su afinidad con el jugador y con la capital del Atlántico. En medio de su celebración, lanzó un mensaje cargado de entusiasmo:

😳 ¡Luis Díaz pone por delante en la eliminatoria al Bayern! #UCL 😬 Silencio sepulcral en #ChiringuitoInside (3-3). pic.twitter.com/zUaKzSUiNY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2026

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Cristóbal Soria y su amor por Barranquilla

No es la primera vez que Soria hace pública su cercanía con la ciudad. El español ha contado anteriormente que incluso llegó a conversar sobre el Junior de Barranquilla con Gerard Piqué y Shakira, reforzando su vínculo con el fútbol y la cultura barranquillera.

El comentarista también ha insistido en las similitudes que encuentra entre Barranquilla y Sevilla, ciudad de la que es originario, e incluso ha comparado al Junior con el Sevilla FC, equipo del que es seguidor.

Ese vínculo se hizo aún más visible meses atrás, cuando Soria fue protagonista en la presentación de Luis Muriel durante la Superliga en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En esa visita permaneció varios días en la ciudad e incluso compartió con el alcalde Alejandro Char.

La reciente reacción tras el partido de Champions confirma que su conexión con Barranquilla se mantiene intacta, ahora impulsada por el impacto de Luis Díaz en el fútbol europeo.

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