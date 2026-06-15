En medio del debate político y electoral en Colombia, distintas voces han expuesto argumentos críticos frente a sectores de izquierda y sus referentes ideológicos en la región. Otros, por su parte, han recurrido a revivir viejas declaraciones de los candidatos hablando de posturas controversiales.

Sigue a PULZO en Discover

El analista político Jorge Osma, en diálogo con Daniel Coronell, sostuvo que quienes respaldaron la candidatura de Abelardo de la Espriella no actuaron desde la desinformación, sino desde una decisión política consciente.

Esto dijo Osma:

Según explicó, consideran que resulta más conveniente ejercer controles institucionales sobre Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo que respaldar proyectos encabezados por Gustavo Petro e Iván Cepeda, los cuales —desde su perspectiva— representan una visión que estaría tensionando el marco constitucional colombiano.

Osma también hizo referencia al conflicto armado y cuestionó que sectores cercanos al Gobierno hayan planteado estrategias para enfrentar a grupos ilegales sin que, según afirmó, se hayan obtenido los resultados esperados.

En ese contexto, recordó que alias ‘Calarcá’ llegó a recomendar el voto por sectores afines al petrismo y señaló que Petro había hablado de acabar con el ELN, pese a que hoy, según su planteamiento, esa guerrilla mantiene presencia significativa.

Por su parte, el periodista Jean-Pierre Serna revivió en redes sociales unas declaraciones atribuidas al hoy candidato Iván Cepeda sobre el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, en las que lo describía como “el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente” y una figura de integración regional.

Este es el video difundido por Serna y más personas en redes sociales:

“Hugo Chávez es el arquitecto de un nuevo orden” Mentiras no eran, solo que el “nuevo orden” terminó instalando un venezolano en cada semáforo del mundo pic.twitter.com/NToSBRYf6l — Lentejodependiente (@maslentejas) June 15, 2026

Para Serna, esas palabras reflejan una cercanía política e ideológica con el chavismo que el senador nunca habría ocultado.

El periodista enmarca esas declaraciones dentro del debate regional sobre el legado del chavismo en Venezuela, modelo que sus críticos relacionan con deterioro institucional, restricciones políticas y una profunda crisis económica y social.

* Pulzo.com se escribe con Z