Una fuerte tensión política se habría presentado en los últimos días entre el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, según revelaron los periodistas Néstor Morales y Ricardo Ospina en Blu Radio. Las diferencias estarían relacionadas con la propuesta de una asamblea constituyente y con la posibilidad de que el mandatario asumiera un papel más activo en la campaña electoral.

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De acuerdo con la información entregada en la emisora, una de las primeras discrepancias surgió después de la derrota sufrida por el petrismo en la primera vuelta presidencial. Ricardo Ospina aseguró que Cepeda le pidió al presidente desmontar la idea de impulsar una constituyente, al considerar que esa propuesta le estaba generando costos políticos en plena campaña.

“Después de la derrota del domingo Cepeda le dijo al presidente que desmontarse de la idea de la constituyente. El presidente no quería hacerlo, hay una diferencia”, afirmó Ospina durante la emisión radial. Por su parte, Néstor Morales agregó que el candidato era consciente de que esa discusión estaba afectando sus posibilidades electorales.

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La segunda diferencia habría ocurrido luego de que Petro publicara un mensaje en el que manifestó su intención de ponerse al frente de la campaña de Cepeda. Según Blu Radio, el mandatario incluso habría evaluado la posibilidad de renunciar a la Presidencia para participar de manera más activa en la contienda electoral.

“Efectivamente pensó en renunciar”, aseguró Morales, mientras que Ospina añadió que Petro solicitó un concepto jurídico para estudiar la viabilidad de esa alternativa. La posibilidad habría sido discutida directamente con Iván Cepeda, generando un nuevo choque entre ambos dirigentes.

Según el relato de los periodistas, cuando el presidente le comunicó al candidato que estaba considerando dejar el cargo, Cepeda respondió con una advertencia contundente. “Si usted renuncia, yo renuncio a la candidatura presidencial”, le habría dicho al mandatario, de acuerdo con información que, según Morales, fue confirmada por tres fuentes distintas.

Para los analistas de Blu Radio, el episodio reflejó una disputa por la autonomía política de la campaña. Morales sostuvo que Cepeda no estaba dispuesto a aceptar que Petro asumiera el rol de jefe político de su candidatura y calificó lo ocurrido como un “terremoto político”, marcado por una amenaza de renuncia mutua que habría puesto en evidencia las tensiones internas dentro del sector oficialista.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.