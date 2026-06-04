La temperatura política de cara a la decisiva segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio llegó a su punto de ebullición. En la noche de este miércoles 3 de junio, las redes sociales se sacudieron con la filtración de un escandaloso video que dejaría en evidencia una burda estrategia de desinformación y desprestigio. El objetivo de la presunta manipulación no es otro que la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria. El material audiovisual ha desatado una ola de indignación nacional por los métodos que se exponen en la grabación.

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La secuencia, que rápidamente se volvió viral en diversas plataformas digitales de revista Semana, registra lo que parece ser un encuentro privado y clandestino desarrollado en las instalaciones de un salón comunal. En el sitio se observa a un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa, coordinando de manera fría y calculada la difusión de afirmaciones completamente falsas y sin ningún tipo de sustento técnico o normativo. La idea de la reunión era encontrar la forma más efectiva de sembrar terror económico entre los electores de cara a los comicios, atacando directamente las propuestas programáticas del aspirante a la Casa de Nariño.

Lo que más ha encendido la polémica es el cinismo con el que los participantes planean manipular a una de las poblaciones más vulnerables del país: la tercera edad. Durante el desarrollo de la reunión, uno de los asistentes tomó la palabra de forma directa para proponer una línea de discurso específica y malintencionada:

En la secuencia del video no se especifica si esa alarmante reducción afectaría al salario mínimo, a las pensiones de jubilación o a los subsidios asistenciales que otorga el Estado. Sin embargo, para los estrategas de la desinformación, el rigor normativo era lo de menos; lo importante era infundir pánico.

En redes circula este video donde unas personas orquestan una campaña de mentiras sobre Abelardo de la Espriella: “Llegarle a la gente, a los abuelitos”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YfrUaHRH7f — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2026

Inmediatamente después de la primera intervención, otro de los presentes respaldó la infamia y enfatizó la efectividad de dirigir este mensaje engañoso hacia los ancianos, argumentando la necesidad de generar incertidumbre total. El segundo participante de la mesa indicó con total tranquilidad en la grabación: “Sí, hay que inquietarle esto al abuelo. Decirle: ‘Bueno, nosotros no tenemos nada con usted, pero vea’… Porque a los abuelos les decimos eso y caen”. Tras estas palabras, el organizador dio por terminado el encuentro, dejando clara la consigna del engaño.

Esta alarmante denuncia se da en un momento crítico para el país, a menos de 20 días de que se abran las urnas para la jornada electoral definitiva. Los diferentes comités políticos se encuentran en una caza intensa de ciudadanos indecisos, y este tipo de maniobras demuestra la radicalización de la contienda.

El próximo domingo 21 de junio, los colombianos asistirán a las urnas para elegir al mandatario número 43 de la República, debiendo decidir el rumbo de la nación entre la propuesta de Abelardo de la Espriella y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Las autoridades ya están bajo la lupa para investigar el origen de este video y frenar la ola de mentiras que busca viciar el debate electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: