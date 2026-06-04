El remezón político en Colombia no da tregua de cara a la segunda vuelta presidencial. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reapareció públicamente para reconocer abiertamente la derrota de su partido en las urnas, pero pateó el tablero electoral al anunciar de inmediato a quién respaldará para llegar a la Casa de Nariño.

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En una extensa entrevista concedida a la emisora Mañanas Blu, en diálogo con el periodista Néstor Morales, el líder del Centro Democrático confirmó que se unirá de frente a la campaña del abogado barranquillero Abelardo de la Espriella. Según explicó el exmandatario, esta fuerte decisión responde a una urgencia nacional para evitar que el país tome un rumbo peligroso en el corto plazo.

Uribe Vélez no se guardó nada al admitir que el resultado de la primera vuelta electoral dejó completamente por fuera de la contienda a su carta principal y ficha de confianza, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, lejos de evadir el golpe, asumió la responsabilidad política del bache en las urnas y lanzó una frase que ya está encendiendo las redes sociales:

El líder de la derecha insistió en que este movimiento no es un arrebato de última hora ni una improvisación por el desespero del momento. Al contrario, recordó que se trata de una promesa que hizo meses atrás, cuando empeñó su palabra en que respaldaría sin dudar al candidato que lograra avanzar a la etapa definitiva si el uribismo quedaba eliminado en el camino. “Una de las cosas que me preocupa en la vida política es el incumplimiento de la palabra. Hay que darle esta señal a las nuevas generaciones: cumplir la palabra”, enfatizó con fuerza en la mesa radial.

A pesar del ruidoso anuncio que reconfigura de inmediato las fuerzas políticas del país, Álvaro Uribe dejó fríos a muchos oyentes al revelar un detalle totalmente inesperado sobre su relación actual con el candidato barranquillero. El expresidente aclaró de forma tajante que, hasta el momento de la entrevista, no ha tenido ningún contacto directo con el bando ganador de la jornada.

Sin llamadas privadas: “No he hablado con la campaña del doctor De La Espriella ni con él”, aseguró para frenar cualquier rumor de acuerdos bajo la mesa.

“No he hablado con la campaña del doctor De La Espriella ni con él”, aseguró para frenar cualquier rumor de acuerdos bajo la mesa. Estrategia a puerta cerrada: explicó que por ahora se encuentra adelantando encuentros estrictamente virtuales con la militancia del Centro Democrático para definir el camino oficial del partido.

explicó que por ahora se encuentra adelantando encuentros estrictamente virtuales con la militancia del Centro Democrático para definir el camino oficial del partido. Presión en las calles: reconoció que durante sus recorridos por las regiones sintió la fuerza del abogado costeño, pues la ciudadanía se le acercaba mucho para decirle que querían votar por ‘El Tigre’.

“Él es el que ganó con estas ideas y se le reconoce y se le apoya. Yo estoy en esa orilla y no quisiera que digan que fui el gran derrotado, dejen que el viejito trabaje, aún tengo mucho por hacer”, dijo.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: