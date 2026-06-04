El excanciller Álvaro Leyva Durán anunció públicamente que respaldará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y lanzó otra nueva crítica contra el presidente Gustavo Petro, al que lleva haciéndole cuestionamientos desde hace un año.

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A través de un comunicado, Leyva no solo reiteró los cuestionamientos que ha venido haciendo contra Petro desde hace varios meses, sino que además aseguró que el candidato de Defensores de la Patria será el próximo presidente de Colombia.

El exministro recordó las tres cartas públicas que le envió al jefe de Estado tras su salida del Gobierno. Según afirmó, en esos documentos denunció lo que calificó como una “adicción a la vida licenciosa y al desenfreno” por parte del mandatario, al tiempo que insistió en que siempre buscó alertar al país sobre la situación que, a su juicio, atraviesa el presidente.

Leyva también aseguró que había anticipado lo que ocurriría tras la primera vuelta presidencial. Según su versión, predijo que Petro denunciaría un supuesto fraude electoral si los resultados no favorecían al candidato respaldado por el oficialismo. “Predije que Abelardo de la Espriella ganaría las elecciones y que Petro, en su actitud autoritaria, no aceptaría los resultados electorales. Que diría que hubo fraude y que alegaría que hubo trampa. Y todo sucedió”, afirmó.

El exjefe de la diplomacia colombiana sostuvo que las denuncias realizadas por Petro sobre el proceso electoral terminaron perjudicando al propio Gobierno. En su opinión, esas declaraciones debilitaron aún más la candidatura de Iván Cepeda y fortalecieron la imagen de Abelardo de la Espriella.

En el documento, Leyva fue más allá y reiteró una propuesta que ya había planteado públicamente: que Petro abandone el cargo si considera que hubo fraude electoral. Según explicó, la vicepresidenta debería asumir temporalmente mientras una comisión internacional revisa el proceso de escrutinio.

Además, aseguró que la segunda vuelta terminará convirtiéndose en una derrota contundente para el petrismo. “Lo de Abelardo va a ser un tsunami electoral”, señaló.

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Las críticas del exministro también se dirigieron al legado político del presidente. Leyva afirmó que Petro terminó convirtiéndose en el principal responsable del desgaste de su propio proyecto político y aseguró que la izquierda colombiana deberá reflexionar durante años sobre su respaldo al actual mandatario.

Finalmente, el excanciller expresó su respaldo total a Abelardo de la Espriella y sostuvo que el país se encuentra ante un cambio generacional en la política nacional. Según escribió, el próximo 7 de agosto comenzará una nueva etapa para Colombia, marcada por el liderazgo del abogado barranquillero. “Abelardo de la Espriella está haciendo historia”, dijo.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: