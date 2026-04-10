El excanciller colombiano Álvaro Leyva Durán volvió a lanzar duras acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente por el delito de prevaricato en el proceso relacionado con la fallida licitación para la expedición de pasaportes, que luego de 3 años sigue sin solucionarse y sumida en una crisis que tiene actualmente a las personas con problemas para solicitar el documento.

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En un extenso comunicado público, Leyva aseguró que enfrenta una “persecución atroz” impulsada desde el Gobierno nacional como represalia por las denuncias que, según él, ha hecho sobre presuntos vínculos del mandatario con el mundo del narcotráfico. El exministro afirmó que incluso habría advertido previamente sobre supuestos planes para judicializarlo y atentar contra su vida.

La acusación de la Fiscalía se relaciona con la decisión que tomó cuando era canciller de declarar desierta una licitación para la elaboración de pasaportes. Según el ente acusador, Leyva habría actuado de manera irregular; sin embargo, el exfuncionario sostiene que su actuación obedeció al cumplimiento de la Constitución, al considerar que el proceso contractual se basaba en un “pliego sastre” que vulneraba principios de igualdad y transparencia.

“El mundo al revés”, escribió Leyva, al advertir que aceptar la tesis de la Fiscalía implicaría que cualquier funcionario que declare desierta una licitación por considerarla ilegal podría terminar en prisión.

El excanciller anunció que dará la batalla jurídica ante la Corte Suprema de Justicia, escenario en el que espera demostrar que dejó en marcha una nueva licitación “limpia y legal”, posteriormente suspendida —según su versión— por el actual canciller Luis Gilberto Murillo. Leyva sostiene que esa decisión derivó en una contratación urgente innecesaria con sobrecostos cercanos a 30 mil millones de pesos y la adquisición de un software adicional que, asegura, terminó sin resultados claros.

El enfrentamiento entre Leyva y Petro representa uno de los quiebres políticos más fuertes y de los primeros dentro del propio gobierno. Leyva fue una figura clave durante la campaña presidencial de 2022 y uno de los principales arquitectos de la política de “paz total”, además de convertirse en el primer canciller del mandato.

Durante meses fue considerado uno de los funcionarios más cercanos al presidente, encargado de liderar negociaciones internacionales y contactos diplomáticos con distintos actores armados. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse tras polémicas internas en la Cancillería y desacuerdos sobre decisiones administrativas y políticas.

La ruptura se hizo pública en 2024, cuando Leyva empezó a enviar cartas abiertas cuestionando el rumbo del Gobierno y denunciando una supuesta “degeneración moral y política” dentro del Ejecutivo. Desde entonces, el exministro ha intensificado sus críticas, pasando de aliado estratégico a uno de los opositores más severos del presidente.

Otras acusaciones de Leyva a Petro

En su más reciente pronunciamiento, Leyva elevó el tono de sus señalamientos, calificando al presidente como “un ser infame” y asegurando que Colombia atraviesa una de sus etapas más oscuras. El exfuncionario afirmó haber asumido la Cancillería con la esperanza de impulsar un cambio político, pero aseguró que posteriormente conoció aspectos personales y políticos del mandatario que lo llevaron a denunciarlo públicamente.

El comunicado también incluye referencias a su trayectoria familiar y política, citando la influencia de su padre, Jorge Leyva Urdaneta, así como de figuras conservadoras como Álvaro Gómez Hurtado y Misael Pastrana Borrero, a quienes atribuye su defensa del orden institucional y del Estado de derecho.

Leyva sostuvo además que el Gobierno estaría intentando interferir en el escenario electoral venidero mediante presuntas interceptaciones ilegales y estrategias para desacreditar a candidatos opositores, afirmaciones que hasta ahora no han sido respaldadas con pruebas públicas.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.