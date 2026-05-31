Luis Carlos Sarmientos fue uno de los primeros en votar este domingo en Bogotá, y, fiel a su estilo, dio algunas impresiones de lo que considera es una jornada muy importante.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, dijo, lo que más le impresionó es el avance tecnológico y de organización que han tenido las elecciones en Colombia. Recuerda que, años atrás, todo era muy desordenado.

“Qué buena organización ¡cómo hemos prosperado! Esto funciona como un relojito”, dijo el empresario a revista Semana.

Seguido, también se refirió al tema político y catalogo estos comicios como “cruciales” para el país.

Lee También

“Las cifras analizadas nos conducen a que vamos a tener éxito, éxito de Colombia. Hemos prosperado mucho, pero esta misma cosa (las elecciones). Estamos prosperando”, afirmó el magnate.

Luis Carlos Sarmiento Angulo habla de las elecciones en Colombia

Sin embargo, también aprovechó el espacio para lanzar un comentario breve sobre los últimos decretos y decisiones que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro y que, sin duda, también afectan los negocios del Grupo Sarmiento Angulo.

“Hay medidas (…) órdenes, decretos que han salido últimamente que ni para qué los comentamos, se comentan solos”, sentenció el magnate.

A sus 93 años —nacido en Bogotá el 27 de enero de 1933—, Sarmiento Angulo encarna la figura del principal estratega de la banca nacional y un titán empresarial cuya huella es imborrable en el panorama corporativo de América Latina. Su trayectoria es el reflejo de un método basado en la disciplina matemática, la diversificación y una audacia excepcional para los negocios.

(Vea también: Los votos que se requieren para ganar las elecciones este domingo sin segunda vuelta)

Hijo de una familia trabajadora oriunda de Guayabetal (Cundinamarca), Sarmiento se graduó a los 21 años como ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, un título que definió su rigurosa visión del mundo empresarial. Sus primeros pasos en la vida laboral no fueron en las finanzas, sino en el sector de la construcción de vivienda y la infraestructura vial.

A finales de la década de los cincuenta fundó su propia constructora, con la que levantó miles de viviendas para la clase media bogotana en sectores históricos como Las Villas, un éxito operativo y comercial que le sirvió de plataforma de liquidez para su verdadera obra cumbre: el sector financiero.

¿Quién es Luis Carlos Sarmiento y qué ha logrado en Colombia?

La consolidación de su “vida y obra” se materializó mediante la creación del Grupo Aval Acciones y Valores, el conglomerado financiero más poderoso de Colombia. Con una visión de largo alcance, Sarmiento Angulo adquirió y transformó entidades emblemáticas de la banca local, unificando bajo un mismo holding al Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, además del fondo de pensiones Porvenir y la corporación financiera Corficolombiana.

Esta red institucional no solo llegó a manejar cerca de una tercera parte de todo el sistema financiero del país, sino que se expandió con fuerza hacia Centroamérica con la histórica compra del BAC Credomatic.

Paralelamente a su dominio bancario, la obra de Sarmiento Angulo se extendió hacia los medios de comunicación y la infraestructura crítica del país. Bajo su dirección, el Grupo Aval se convirtió en el principal constructor de megaobras viales a través de sus filiales de ingeniería, y en 2012 dio un golpe sobre la mesa mediática al adquirir la Casa Editorial El Tiempo, el principal conglomerado de prensa escrita y televisión local del país. Asimismo, su legado filantrópico quedó sellado con la creación y financiamiento del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer (CTIC) en Bogotá, un complejo médico de vanguardia científica concebido como su gran devolución social al país.

Su rol actual en Colombia ha entrado en una fase de consejería y transición generacional, pero sin perder un ápice de influencia. En marzo de 2024, durante la asamblea de accionistas del Grupo Aval, el magnate sorprendió al país al anunciar su retiro de la presidencia de la junta directiva tras tres décadas al frente, cediendo formalmente el testigo a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. No obstante, desde su retiro de la primera línea ejecutiva, Sarmiento Angulo se mantiene como una voz de consulta obligada para los gremios económicos, el alto empresariado y los hacedores de política pública en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z