De cara a las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio, el procurador general Gregorio Eljach Pachecho hizo un llamado a la confianza en las instituciones, además de llamar a la paz electoral en medio del proceso de votaciones.

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Y es que la Procuraduría General ha reforzado constantemente este mensaje por medio de su campaña ‘Paz Electoral’, que contempla el trabajo articulado con los organismos del Estado, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, La Registraduría Nacional, la Contraloría General y la sociedad civil para contrarrestar cualquier amenaza que ponga en riesgo la legitimidad del proceso electoral y asegurar la transparencia en todas las mesas de votación ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Bajo esta premisa, el ministerio público busca que las elecciones sean transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que se respeten los resultados, algo a lo que el procurador Eljach ha llamado la “escalera de la democracia”, en donde se vuelve especialmente relevante el último eslabón: respetar los resultados, puesto que este le da la legitimidad total al proceso.

En este sentido, el procurador habló expresamente sobre la necesidad de que los funcionarios públicos mantengan una posición neutral frente a las elecciones presidenciales.

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“Todo funcionario público, sin excepción alguna, está obligado por Constitución y ley a la neutralidad en el ejercicio de sus funciones y una de esas funciones es dirigir el proceso electoral. Allí encontramos otro tema para los competentes”, señaló el procurador en la Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control.

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De igual forma, señaló que es necesario que los colombianos reconozcan la solidez de las instituciones colombianas independientemente de los resultados de las elecciones en segunda vuelta, en las que se disputan Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

“Las instituciones se quedan y los funcionarios pasan. Podemos decir lo mismo, las elecciones pasan y las instituciones se quedan. Ahí hay y va a haber institucionalidad. Que no quepa ninguna duda. Aquí estamos en una democracia, la vamos a seguir defendiendo. Los organismos de control que representamos estamos allí de pie. Colombia entera sabe lo que significa. Vamos a seguir adelante, la institucionalidad seguirá. Ganará alguien, pero aquí en Colombia lo único que no puede dejar de existir es algo que surgió porque Colombia lo reclamó a gritos: paz electoral”, destacó en el evento el funcionario.

Con este llamado, Eljach invitó a los colombianos a que crean en el proceso electoral y no contribuyan a discursos que deslegitimen la labor de las entidades involucradas en salvaguardar la elección de los colombianos.

Vea este video del procurador en el que habla sobre la ‘Paz Electoral’:

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