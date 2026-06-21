En un escenario político que ya se encontraba bajo máxima tensión, las recientes revelaciones de los votos de la representante Katherine Miranda y el exsenador Jorge Enrique Robledo han terminado por sacudir el tablero electoral, en una contienda donde el nombre de Iván Cepeda también mantiene los reflectores encima.

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La jornada electoral dejó al descubierto las profundas grietas y las inesperadas posturas de figuras clave de la política nacional:

El polémico voto de Katherine Miranda: en una jugada que ha encendido el debate en las plataformas digitales, la congresista hizo público su respaldo a Abelardo de la Espriella. Este movimiento ha tomado por sorpresa a varios sectores, considerando las marcadas diferencias ideológicas que históricamente han rodeado sus respectivas tribunas.

Por su parte, el líder de la dignidad política, Jorge Enrique Robledo, optó por mantener una distancia prudente de los candidatos en disputa y selló su postura con un voto en Blanco. Para los analistas, esta decisión reafirma su tradicional independencia frente a las opciones mayoritarias de la contienda.

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Para Robledo, ninguna de las opciones vigentes representa un cambio real ni encarna las soluciones que el país necesita para el próximo periodo presidencial, enviando un mensaje contundente de inconformismo frente al panorama electoral actual.

Este fue mi voto en blanco de hace unos minutos. pic.twitter.com/hjWdDClWWB — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 21, 2026

La publicación de estos votos añade un nuevo capítulo de fricción a una elección en la que Cepeda compite activamente, reconfigurando las fuerzas y dejando claro que en la arena política actual las alianzas y los disensos están lejos de ser predecibles.

Con los ánimos caldeados y el panorama electoral completamente reconfigurado por estos anuncios, las próximas horas serán cruciales para medir el impacto real de estos votos en las urnas. En Pulzo seguiremos el minuto a minuto de las reacciones de todos los sectores ante este inesperado remezón político.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: