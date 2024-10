El momento se dio durante el programa matutino de Caracol Radio, cuando en la mesa se debatía sobre el revuelo que ha causado el libro ‘Sin pelos en la lengua, mi vida y mis luchas’, del senador Robledo, en el que en una parte habla sobre el Gobierno Petro y el fracaso del acuerdo nacional.

Y es que Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, reaccionó al texto con vehemencia, indicando que: “Es de las más despreciables de las facciones políticas en Colombia, sus dogmas, tácticas y sectarismos enfermizos lo han llevado históricamente a ser validador de las derechas“.

Y añadió: “No hay que abrir el libro para saber con precisión lo que dice, la perorata que adorna el fracaso de Robledo se repite como la tragedia de un condenado mitológico”.

Ante ello, en la emisora mencionaron que solo en 8 páginas del libro (400 páginas) se menciona al actual Gobierno, cerrando así con una frase de Carrillo en la que menciona al Carulla de la calle 85.

“En eso terminó alguien que algún día fue un referente de la izquierda… Un escritor de libros ponzoñosos para satisfacer el mercado del Carulla de la 85”, indicó el director de la UNGRD.

Qué dijo Vanessa de la Torre sobre el Carulla de la 85

Fue en ese instante que Vanessa de la Torre se metió en la discusión y, para aliviar la controversia, defendió al Carulla de la calle 85, el cual, evidentemente, no tiene nada que ver con política.

“Me da pena, pero que no se metan con el Carulla de la 85, que además tiene muy buenas flores, buena librería, restauranticos y mucha cosa”, dijo en tono gracioso.

Jorge Robledo responde a críticas del petrismo

Para finalizar el tema, en el medio citado replicaron las palabras de Jorge Robledo, quien atacó a los seguidores de Gustavo Petro por las críticas que le han hecho a su libro.

“Mienten los matones del petrismo en las redes, que andan diciendo que mi libro solo critica al Gobierno de Gustavo Petro. Es un libro sobre mi historia en la lucha política, en la que llevo 53 años, y critico a todos los gobiernos anteriores al 2022”, indicó.

Y concluyó: “Por supuesto que critico al Gobierno Petro, sería el colmo que no lo analizara. Demuestro que traicionó al Polo para irse con Santos y Vargas Lleras… Ha sido un neoliberal rabioso todo el tiempo, una ficha del Fondo Monetario Internacional, sus reformas han sido contra las clases medias y trabajadores. Mienten, el libro tiene 400 páginas; de esas, el 80 % no tiene que ver con Petro, los invito a que lean el libro para que no los sigan engañando”.

