El aeropuerto más importante de Colombia se vio afectado porque una aeronave que está adscrita a la Embajada de Estados Unidos tuvo un problema en el tren de aterrizaje y bloqueó una de las pistas de despegue y aterrizaje en El Dorado.

Fueron cientos de personas afectadas por vuelos cancelados o retrasados. En este último grupo estuvo Vanessa de la Torre, quien manifestó sus dudas frente al caos que se provocó por una avioneta que no era de gran tamaño.

“No entiende uno. Una avionetica se parquea, queda ahí con un problema en el tren de aterrizaje ¿por qué no la quitan y ya? Se demoró toda la tarde. Yo tenía un vuelo a Cali que tuvo dos horas y media de retraso. Ese aeropuerto era un despelote. Uno decía, pero bueno muevan la avioneta y chao“, dijo en Caracol Radio.

Sin embargo, cuando por fin pudo volar, la periodista vivió un hecho insólito para ella y que contó abiertamente en la emisora. “A propósito del vuelo. El piloto dice: listo vamos a despegar. Lo de siempre. Yo me estaba quedando dormida cuando de pronto siento un frenón, como nunca en la vida. En medio de mi sueño, yo dije: nos estrellamos. Me desperté y no sabía si estaba viva o muerta”, recordó.