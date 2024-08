Todo empezó cuando ambas se enfrentaron en las fases preliminares del boxeo de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la europea se retiró en el primer asalto debido a que prefirió cuidar su integridad.

La italiana se quejó de la fuerza de su rival: “Me dolía mucho la nariz. Era mejor no seguir. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero he sentido demasiado dolor”.

Y puso en duda la naturaleza física de la africana, dando a entender que esta tenía características masculinas: “Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar“.

En consecuencia, la controversia se tomó los medios de comunicación, incluso en países como Colombia, donde hubo varias preguntas al respecto.

“¿Argelina tiene órgano masculino o femenino?”: Vanessa de la Torre

La periodista hizo la consulta en Caracol Radio mientras tocaba el tema con el comentarista deportivo César Augusto Londoño, enviado especial a París 2024 y quien dijo en inicio que la pegadora “tiene características muy masculinas”.

En consecuencia, Vanessa de la Torre indagó: “Le voy a hacer una pregunta, ¿ella tiene órgano masculino o femenino?”.

Frente a la duda, Londoño habló con propiedad.

“Ella es mujer. Por lo que se dice, no tiene órgano masculino”, contestó.

Y agregó: “Lo que pasa es que se han utilizado hormonas, testosterona, para mejorar marcas y darle a la mujer una característica masculina en su potencia, fuerza y contextura muscular”.

Dicha explicación, al parecer, no dejó satisfecha a Dela Torre, que insistió: “¿Entonces ella tiene un tema de nacimiento o de procedimiento?”.

Ante la nueva consulta, Londoño tomó distancia: “Eso no se puede establecer. El tema no se sabe por el manejo que le han dado en su evolución deportiva”.

Por último, el comentarista propuso la creación de “otra categoría” para los casos de estos deportistas, idea a la que la periodista se sumó: “Estoy de acuerdo”.

