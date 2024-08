Los octavos de final del boxeo femenino olímpico, en la categoría de peso wélter, causaron una controversia en redes sociales luego de que internautas criticaran a la boxeadora argelina (ganó luego de que su rival, la italiana Angela Carini, se retirara tras solo 46 segundos de pelea).

De inmediato, llovieron comentarios reprochables de todas partes e incluso renombrados políticos como el presidente argentino, Javier Milei, o la jefe de gobierno italiana, Giorgia Meloni, atizaron el fuego.

(Vea también: ¿Qué hay en la misteriosa caja que les dan a medallistas en los Olímpicos? Colombia busca una).

El hecho causó comentarios de todo tipo:

Ellos, al igual que muchas personas en redes, se regaron con comentarios tránsfobos en contra de la argelina. Las personas que insultaban mostraban repetidamente un fallo que detalla cómo, en 2023, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) descalificó a Imane Khelif de los Campeonatos Mundiales al detectarle “elevados niveles de testosterona”.

Más allá de los idas y vueltas que se desataron en redes sociales, el Comité Olímpico tomó una clara decisión y es la de mantener en competencia a la boxeadora argelina, que peleará en cuartos de final el sábado 3 de agosto ante la húngara Luca Hamori.

Lee También

El COI rechazó los comentarios en contra de Khelif, acusó a la IBA de no llevar a cabo el debido proceso en su momento y advirtió que la argelina cumple con los requerimientos físicos olímpicos, por lo que no tolerará más comentarios discriminatorios en las justas de París 2024.

Asimismo, el COI reiteró que la IBA ya ni siquiera es la asociación oficial del boxeo reconocida para los Juegos Olímpicos y que de no establecerse una asociación mundial pronto, el boxeo dejará de ser olímpico en las justas de 2028.

“El COI ha dejado claro que necesita que las Federaciones Nacionales de Boxeo alcancen un consenso en torno a una nueva Federación Internacional para que el boxeo se incluya en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028″, sentenció el COI.

Khelif conectó dos fuertes golpes que fueron suficientes para dejar aturdida a la peleadora italiana. Carini se retiró tras 46 segundos y dijo que lo hacía por preservar su salud.

Este fue el momento del retiro de la boxeadora italiana:

I SUPPORT THIS

THOSE WHO DOMINATE IN SPORTS WIN!

SHE IS A WOMAN

SHE IS IMANE KHELIF. THE DAUGHTER OF A WELDER FROM A RURAL VILLAGE IN ALGERIA, DECLARED FEMALE AT BIRTH IN A COUNTRY WHERE HOMOSEXUALITY IS A CRIME. pic.twitter.com/ba7feWkWLN

— Khalissee (@Kahlissee) August 1, 2024