El primer oro de la natación irlandesa llegó gracias a Daniel Wiffen, el nadador ganó en la prueba de 800 metros libres, sin embargo, antes de ser deportista profesional, participó en la famosa serie ‘Game of Thrones’.

Wiffen logró la presea dorada en los Juegos Olímpicos París 2024 y rompió el récord olímpico, registrando un tiempo de 7:38.19 (7 minutos, 38 segundos y 19 milésimas), superando en la competencia al estadounidense Robert Finke y al italiano Gregorio Paltrinieri

Pero el nadador tiene un pasado lejos de las piscinas, pues años atrás participó en la serie de HBO ‘Game of Thrones’ (Juego de Tronos), teniendo presencia en varios episodios.

Uno de los capítulos donde participó Wiffen es el llamado ‘Las lluvias de Castamere’, allí ocurrió un momento trascendental en la serie, ‘La Boda Roja’.

El deportista no habría sido el único en la familia que tuvo presencia en el desarrollo de la serie, su hermana Elizabeth hizo el papel de Neyela, una de las nietas de Lord Walder Frey.

En la conferencia de prensa, el nadador recordó lo que fue su actuación como extra en la serie de HBO.

“En realidad no sabía mucho de que se trataba Game Of Thrones cuando era más joven. Mis padres nunca me dejaban verlo, pero creo que mi papá si lo veía siempre”, expresó el irlandés ante los medios.