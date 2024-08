Se acercan quizá las pruebas más emocionantes de los Juegos Olímpicos: las de atletismo. Sin embargo, estas no tendrán como participante a Favour Ofili, atleta campeona de Nigeria, en una de sus competencias.

Una de las pruebas eran los 100 metros femeninos, pero finalmente no podrá competir en las preliminares (este viernes) por un error que cometieron desde la federación nigeriana de atletismo a la hora de inscribirla. Al parecer, no presentaron la documentación a tiempo y la deportista no fue tenida en cuenta, según mencionó As.

Esto, como era de esperarse, representó un duro golpe para la atleta, quien no dudó no pronunciarse por medio de sus redes sociales.

It is with great regret that I have just been told I will not be competing in the 100 meters at this Olympic Games. I qualified, but those with the AFN and NOC failed to enter me. I have worked for 4 years to earn this opportunity. For what? pic.twitter.com/eehuKziNaU

Su dolor fue evidente, pues señaló que de nada sirvió prepararse durante cuatro años para la importante prueba.

Ofili ganó el título nacional de Nigeria en junio con un tiempo de 11,06 segundos. Su mejor tiempo personal de 10,93 la había convertido en una candidata para competir en la final.

La nigeriana todavía participa en los 200 metros y en el relevo 4×100. Según el servicio de noticias olímpicas, Ofili tampoco pudo participar en Tokio 2020 porque Nigeria no había cumplido con los requisitos mínimos de pruebas para varios de sus atletas, tal como lo exige la Unidad de Integridad del Atletismo de pista.

The Athletics Federation of Nigeria (AFN) forgot to register Nigerian sprinter, Favour Ofili for the 100m at the Paris Olympics.

The dream of a very hardworking lady has been shattered due to stupidity of the federation.

I hope she sues them.💔#OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/1qgXnrZIdl

— Ibukun Aluko (@IbkSports) July 30, 2024