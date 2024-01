En la mañana de este lunes 15 de enero se conoció la primera página de este periódico con el que buscarán darle protagonismo a lo que hace el Gobierno, una evidente publicidad que pagarán todos los colombianos.

✅ La Agencia Nacional de Tierras le cumple al campesinado y a las familias rurales del país 👩🏽‍🌾👨🏼‍🌾. No descansamos para avanzar en la #ReformaAgraria del Gobierno del Presidente @petrogustavo Portada del periódico Vida 👇 pic.twitter.com/ddkCL39LHf — Agencia Nacional de Tierras (@AgenciaTierras) January 15, 2024

Gustavo Petro no es el primero que usa una estrategia de comunicación similar a la de un medio de comunicación y aunque contrataron a periodistas de mucho reconocimiento nacional, Vanessa de la Torre aprovechó para criticar la decisión, como ya lo había hecho antes.

“Para nadie es un secreto que el Estado y los gobiernos aportan muchísima publicidad a los medios de comunicación. Y ese aporte es simplemente un aporte a que subsistan, no para que le hagan propaganda. Esa plata se perdió, se va directamente a ellos (el nuevo periódico). Los medios de comunicación, en principio, pues son contrapoder. ¿Usted sabe lo que vale ese periódico? Con 500.000 ejemplares, esa nómina, eso es un billete”, dijo la periodista.

Gustavo Gómez, director de la mesa que antes ha sido muy crítico con Petro esta vez decidió defenderlo y dijo: “Bueno, pero tiene derecho el presidente a hacerse su publicidad también”.

Fue ahí cuando la expresentadora de Noticias Caracol empezó a alzar la voz poco a poco: “No, en eso no estoy de acuerdo, no tiene derecho. Yo creo que los gobiernos no tienen por qué gastarse la plata de nosotros los contribuyentes en hacerse publicidad o propaganda de manera tan descarada. Me suena a Cuba y me sabe a Nicolás Maduro. Sabe a qué me suena, ya que nuestro presidente habla tanto de Hitler, pues a Goebbels, que era su gran estratega de la publicidad y le fascinaba hacer periódicos”. Las palabras de la periodista sirvieron para que Gómez dijera “Vanessa está en la senda del fiscal”.

Para ella no es “ético” que “se gasten la plata de los contribuyentes en hacerse publicidad”, razón por la que otros miembros de la mesa le recordaron que lo mismo hizo Iván Duque con el programa que salía todos los días en televisión nacional durante la pandemia, incluso cuando las cifras de contagiados de COVID-19 habían bajado.

Aunque la conversación en la mesa siguió y hablaron de la casa que montó Presidencia en Davos que valió mucha plata y a la que el presidente no asistió, retomaron el tema del periódico Vida.

Gustavo Gómez aseguró que “lo malo de este periódico es que es aburridísimo” y señaló que en la portada dice que es “el medio oficial de la Presidencia de la República, lo que significa que no es independiente, pero es publicitario”.

Aunque él y Vanessa de la Torre estaban de acuerdo en que es propagando, la discusión sobre si los gobiernos pueden o no hacer propaganda con el erario público siguió así:

V: Eso se llama publicidad. Es propaganda. Los gobiernos no tienen por qué tener ni noticieros, ni periódicos, para eso es la prensa. La prensa es libre por definición. Eso se llama propaganda.

G: Es propaganda. Es publicidad y sí lo pueden hacer los gobiernos. La discusión es cuánto se gastan. Ilegal no es.

V: Lo pueden hacer porque lo están haciendo, pero no es correcto.

G: No se ponga brava. Cualquier entidad pública pueden hacer publicidad de sus cosas. La discusión es cuánto nos estamos gastando. Pero usted, Vanessa, no puede cerrarse a la banda de que el Gobierno no puede hacer publicidad.

V: No lo deben hacer. Eso se llama propaganda y no es correcto.

G: Sí es correcto.

V: No, señor. No es correcto. No lo deben hacer. El gobierno no se tiene por qué hacer propaganda a sí mismo.

G: Yo no soy el presidente, no se ponga brava conmigo.

V: entonces no lo defienda.

G: Tengo derecho a opinar y le pido un poquito de respeto.

V: (risas) ¿Al presidente o a usted?

Ahí quedó la confrontación que se acabó cuando fueron a una pausa. Así fue como se vivió este momento al aire:

