Pese a la apretada de cinturón que el Gobierno ha tenido que hacer con la economía del país y la petición del presidente Gustavo Petro a mantener una austeridad, el propio mandatario autorizó un gasto insólito y es que, según Caracol Radio, el Gobierno Nacional compró por primera vez en la historia una casa en Davos, Suiza, donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial.

Lo grave del caso es que Petro a última hora decidió cancelar su visita a ese país y todo por quedarse en el acto de investidura de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, donde el mandatario colombiano aseguró que hubo tensión e intentos de saboteo por parte de la Fiscalía de ese país para evitar la posesión, según la emisora.

Cuánto valió la casa que el Gobierno alquiló en Suiza

El alquiler de la vivienda se hizo del 15 al 19 de enero de 2024, con una casa que cuesta un poco más de 1 millón de francos suizos, es decir un poco más de 4.500 millones de pesos colombianos a cambio de hoy, de acuerdo con el citado medio.

Colombia decidió hacer un millonario gasto en una vivienda que, como si fuera poco, es bien modesta, pues en Davos las casas son más pequeñas y normalmente cuentan con una extensión entre 200 y 300 metros; sin embargo, la que alquiló el Gobierno Nacional es de 50 metros, según la cadena radial.

Países como Estados Unidos, Brasil o México no incurren en este tipo de gastos, pero al Gobierno de Petro le pareció muy viable alquilar una casa de la que no se sabe si se va a hacer uso, pues en el citado medio no se aclaró si en la vivienda se iba a hospedar el presidente o altos funcionarios, que serían de la Cancillería, entidad encargada de las relaciones internacionales.

