El tuitero, que dice ser en la red social un ingeniero industrial y especialista en evaluación y desarrollo de proyectos, aseveró que a la presentadora la echaron de Noticias Caracol y añadió que en cuestión de horas le tiraron un salvavidas de Caracol Radio.

Ante el trino, en el que el seguidor se tomó la tarea de etiquetar a la periodista, los medios involucrados y hasta a Gustavo Gómez, Vanessa de la Torre lo retó de forma directa y aseguró que, si él logra probar su teoría, ella renuncia a su nuevo trabajo.

Además, la integrante de la mesa de trabajo de 6AM Hoy por Hoy agregó a su desafío que, si Pedro Pablo no logra sustentar su argumento, él deberá retractarse públicamente.

Aquí, el intercambio de trinos, que tienen a los seguidores de parte y parte esperando el desenlace:

Lo reto: ya que está tan seguro, ud prueba que me echaron y no que me fui voluntariamente yo renuncio a mi nuevo trabajo. Y si no puede probarlo, se retracta públicamente. ¿Qué tal?

— Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) October 15, 2020