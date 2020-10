green

Los cantantes urbanos se robaron todas las miradas en redes por su aparición en los Billboard Music Awards, evento que fue celebrado con todas las medidas sanitarias y reunió a los grandes exponentes de la música en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En la ceremonia, además de que ‘El conejo malo‘ logró llevarse el premio en la categoría Mejor artista latino y dio un discurso con el que quiso dejar un mensaje en contra de la violencia hacia la mujer, también demostró que es todo un ‘show man’.

En el escenario, el intérprete de trap apareció junto a Ivy Queen, quien hace algunos días habló de las protestas en Colombia, y juntos le presentaron al mundo la nueva versión de ‘Yo perreo sola’, sencillo que en su primera entrega en YouTube ya cuenta con más de 402 millones de reproducciones.

Con esta colaboración, la artista demostró una vez más porque es llamada la ‘Reina del reguetón‘ y brilló sobre la tarima no solo por su talento, sino por el traje que portó para el evento, que era un enterizo negro con sutiles detalles plateados.

Aquí, el video de lo que se vivió en la premiación,

¿Qué dijo Bad Bunny en el discuso que dio en los Billboard?

Además de compartir tarima con ‘La caballota’, el cantante de trap recibió su galardón agradeciendo a las mujeres:

“Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas. […] Sin ustedes no existiría nada, ni la música, ni el reguetón. […] Basta ya de la violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar ahora, en el presente, para un mejor futuro”.

Pero las palabras de Bad Bunny no cesaron allí, el compositore cerró de forma contundente: “Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede ‘perrear’, ser educado y respetuoso a la misma vez; si ella no quiere bailar contigo, respeta, que ella perrea sola“.

Este es el video del discurso del puertorriqueño, quien hace algunos días se robó las miradas del mundo al protagonizar la portada de la revista The New York Times: