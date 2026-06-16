El exsenador Jorge Enrique Robledo volvió a sacudir el panorama político colombiano con una demoledora crítica dirigida directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Reconocido históricamente por su rigurosidad en el control político dentro del Congreso, Robledo no se guardó nada y lanzó una afirmación contundente que de inmediato encendió el debate nacional: “Yo soy el senador que más debates ha hecho contra la corrupción en los últimos 20 años y este es el peor gobierno”. Con estas palabras, el dirigente político aseguró que el país atraviesa una crisis sin precedentes en materia de transparencia y manejo de los recursos públicos.

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Los duros cuestionamientos de Robledo se dan en un escenario donde la administración de Petro ha sido salpicada por varios escándalos de gran magnitud. Entre los casos más sonados que fundamentan las críticas de la oposición se encuentra el multimillonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por la compra irregular de carrotanques de agua para La Guajira, un entramado que reveló el pago de millonarios sobornos a congresistas. A esto se le suman las investigaciones de la Fiscalía contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, por el presunto ingreso de dineros oscuros a la campaña presidencial, y el polémico caso de las chuzadas ilegales y la prueba de polígrafo que envolvió a Laura Sarabia.

Frente a este sombrío panorama, Robledo dirigió sus dardos en Red+Noticias más venenosos hacia los propios aliados del Pacto Histórico, cuestionando duramente el silencio de figuras que antes ondeaban las banderas de la moralidad pública. El exsenador arremetió de frente contra el congresista Iván Cepeda: “No he visto ninguna protesta de Cepeda seria contra la corrupción en este Gobierno. Se le comieron la lengua los ratones, es una incoherencia absoluta”, sentenció. Para el líder político, la actual gestión supera con creces los errores de los mandatos anteriores, catalogando la situación actual como “bochornosa” ante la falta de respuestas de la jefatura petrista.

Como era de esperarse, la intervención del experimentado exparlamentario profundizó la fuerte polarización que vive el país. Mientras los sectores de oposición respaldan sus afirmaciones como una advertencia urgente sobre el rumbo de la nación, los defensores del Gobierno rechazan tajantemente los señalamientos. Este nuevo choque de trenes calienta aún más los motores políticos de cara a las futuras jornadas electorales en las urnas colombianas.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.