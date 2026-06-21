El presidente Gustavo Petro protagonizó una de las aperturas más polémicas de la jornada electoral este domingo 21 de junio en Bogotá. Acompañado por sus hijas Antonella y Sofía, el jefe de Estado dio inicio a la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda con un discurso cargado de declaraciones explosivas, un polémico voto cantado y una aclaración mística que se volvió tendencia de inmediato en las redes sociales.

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La primera controversia de la mañana ocurrió cuando el mandatario decidió hacer público su voto ante las cámaras de los medios de comunicación. Petro repitió exactamente la misma conducta de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, ignorando las prohibiciones vigentes de la ley de garantías electorales y las críticas de diversos sectores de la oposición. En medio de su intervención, el jefe de Estado soltó una sorpresiva frase sobre su futuro político inmediato: “No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección. Esta es la última que protagonizo aquí, ya como jefe de Estado”.

Sin embargo, las plataformas digitales estallaron y volvieron tendencia la palabra “santería” debido a un extraño objeto que el presidente portaba colgado sobre su ropa blanca. Ante la ola de rumores en internet, Petro aclaró detalladamente de qué se trataba. Explicó que no es una cruz tradicional, sino la última letra del arameo, el idioma antiguo de Palestina en el que hablaba Jesús. Según el mandatario, el símbolo representa la consigna de que “el último será el primero”, un precepto de San Francisco de Asís que ha guiado su administración y del cual hablará directamente con el papa Francisco en una próxima visita al Vaticano.

El discurso también revivió las profundas tensiones sobre la legitimidad del veredicto final. Al ser consultado sobre si aceptará el resultado de las urnas en este apretado balotaje, Petro sembró serias dudas institucionales al declarar de forma tajante: “A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces no vincula”. Esta afirmación encendió las alarmas, ya que el gobernante no reconoció la derrota de su candidato, Iván Cepeda, en la primera vuelta, levantando sospechas sobre si desconocerá un eventual triunfo de De La Espriella antes de que existan fallos judiciales definitivos.

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