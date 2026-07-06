Este martes, 7 de julio, la Selección Colombia juega uno de los partidos más importantes de los últimos años, puesto que después de superar a Ghana en los dieciseisavos de final, ahora se medirá con Suiza en los octavos del torneo que se está disputando en Norteamérica.

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(Ver también: Historial entre Colombia y Suiza: así llegan al duelo de octavos del Mundial 2026)

Este es un juego de mucha intensidad porque Suiza viene de obtener buenos resultados, recordando que en primera ronda superó a Catar, Bosnia y Canadá y luego en la segunda ronda dejó en el camino a Argelia.

Colombia, por su parte, derrotó al cuadro africano y en primera ronda a Congo, Uzbekistán y empató con Portugal.

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Quién será el árbitro de Colombia vs. Suiza

Ahora, la Fifa ya terminó de afinar detalles para este compromiso, teniendo en cuenta que lo último que faltaba era anunciar al árbitro que impartirá justicia en el encuentro.

Al final, el elegido fue Iván Bartón, un salvadoreño de 35 años de edad que ha sorprendido por el nivel mostrado en los distintos campeonatos, como en este Mundial, el Mundial de Clubes del año pasado e incluso la Copa América.

La @FIFAcom designó al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir el encuentro entre las selecciones de Suiza y Colombia, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta será la tercera designación de Barton en la presente edición de la Copa… pic.twitter.com/JRZG6tdWm3 — FESFUT (@fesfut_sv) July 5, 2026

Cabe recordar que este será el tercer partido de Bartón en esta Copa del Mundo, pues en el primero, que fue entre Paraguay y Turquía, inauguró la regla de que el jugador que se tape la boca se va expulsado, por lo que le puso tarjeta roja a Jorge Almirón.

Es más, en estos dos encuentros que ya tuvo en este Mundial tiene un registro de una tarjeta roja y cinco tarjetas amarillas, por lo que le gusta manejar los partidos, aunque recientemente se ha dedicado a discutir de más con los jugadores.

Bartón estará acompañado por David Moran, Antonio Pupiro, katia García y Sandra Ramírez.

(Ver también: Cuánta plata recibe Colombia por clasificar a octavos del Mundial 2026; premio es jugoso)

A qué hora es Colombia vs. Suiza

Este encuentro será este martes, 7 de julio, a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en Vancouver, Canadá.

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