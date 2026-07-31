Por: CENET

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El turismo de lujo se perfila como una de las tendencias más relevantes en la industria global, mostrando cifras notables de crecimiento e impacto económico. De acuerdo con Grand View Research, el mercado del turismo de lujo a nivel mundial llegó a un valor de 1,59 billones de dólares estadounidenses en 2025 y se pronostica que continuará su ascenso con una tasa anual promedio del 8,5 % hasta 2033. Esta proyección llevaría a que, en ese año, el sector alcance la cifra de 3,05 billones de dólares, consolidándose como uno de los más apetecidos por viajeros y destinos por igual.

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Colombia, en ese panorama, emerge como un país con condiciones propicias para sumarse a la tendencia y aprovechar sus beneficios. La composición del turismo internacional que llega al país es un factor relevante: aproximadamente el 33 % de los visitantes extranjeros tiene entre 41 y 60 años, grupo identificado como el de mayor demanda en el turismo de lujo a escala global. A su vez, cerca del 21 % pertenece al segmento de 21 a 30 años, el cual —según las proyecciones— podría tener un repunte importante hacia 2033.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), señaló que “Colombia tiene potencial en este segmento, debido a que cuenta con condiciones para responder a esta tendencia mediante productos de naturaleza, cultura y gastronomía, así como alojamientos diferentes, recorridos privados y experiencias con productores, artesanos y guías locales”. Estas palabras destacan la diversidad de la oferta nacional y la importancia de incorporar experiencias auténticas y personalizadas, que son el sello distintivo del turismo de lujo.

Según la red internacional Virtuoso, especializada en viajes exclusivos, el 45 % de sus asesores ha registrado un incremento en los viajes de ultralujo, mientras que el 55 % espera un incremento moderado en el gasto promedio por viaje para 2026. En ese sentido, el papel de las agencias de viajes es fundamental al diseñar itinerarios hechos a la medida, conectar a diversos proveedores y garantizar seguridad y autenticidad en la vivencia de los turistas.

A pesar de este potencial, el reto para Colombia reside en afianzar la formación de los actores turísticos, enfocarse en la promoción especializada, promover la sostenibilidad y diversificar la oferta hacia destinos menos saturados y en temporadas intermedias. La integración efectiva de talento local y la protección de los recursos naturales perfilan el futuro de Colombia en el segmento del turismo de alto valor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se proyecta el crecimiento del turismo de lujo en el mundo según Grand View Research?

De acuerdo con Grand View Research, el turismo de lujo alcanzó un valor de 1,59 billones de dólares estadounidenses en 2025, y se espera que crezca a una tasa anual de 8,5 % hasta el año 2033. Este ritmo llevaría al mercado a superar los 3 billones de dólares, consolidando su relevancia global.

¿Qué oportunidades y retos enfrenta Colombia en el turismo de lujo?

Colombia cuenta con oportunidades gracias al perfil de visitantes extranjeros y su variada oferta de naturaleza, cultura y gastronomía, según ANATO, pero enfrenta desafíos en formación, promoción, sostenibilidad y diversificación de destinos para consolidarse en este competitivo segmento turístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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