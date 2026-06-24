Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Más de 1.600 millones de pesos había robado la mujer capturada por la Fiscalía en San Onofre (Sucre) y acusada de hurtar en diferentes viviendas del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

Según los investigadores, la señalada responsable de los hurtos, ejecutados entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero de este 2026, usaba falsos documentos para hacerse contratar como empleada doméstica en hogares de estratos altos.

(Le puede interesar: Todos los días, los delincuentes se meten a robar en promedio cuatro casas y apartamentos de Medellín)

Luego de ganarse la confianza de sus patrones, aprovechaba su ausencia para apoderarse de elementos de valor, joyas y dinero en efectivo.

Lee También

La investigación que permitió desenmascarar a la presunta ladrona serial fue adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, y terminó, además de la detención, con la incautación, durante el allanamiento a la vivienda en la que se encontraba, de 3.000 dólares americanos, $ 12 millones 502 mil pesos en efectivo y tres celulares.

La Fiscalía le imputó a la mujer el delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, cargos que no aceptó, aún cuando un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

* Pulzo.com se escribe con Z