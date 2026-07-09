El exministro de Agricultura Andrés Valencia, quien hizo parte del gobierno de Iván Duque, aseguró que Colombia atraviesa una bonanza cocalera sin precedentes y advirtió sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos en diferentes regiones del país.

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Durante una entrevista con Armando Gamboa News, el exfuncionario afirmó que la expansión de la coca ha alcanzado niveles que, según él, reflejan la magnitud del problema que enfrenta el país.

“Hoy en día Colombia siembra más coca de lo que puede estar sembrando en caña de azúcar en el Valle”, aseguró Valencia al explicar que el aumento de las hectáreas cultivadas y la mayor productividad de la hoja de coca han impulsado el negocio del narcotráfico.

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Exministro cuestionó política del Gobierno Petro frente al narcotráfico

En la conversación, Valencia también criticó la estrategia implementada durante el gobierno de Gustavo Petro para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Según dijo, la decisión de suspender acciones contra algunos grupos ilegales mientras avanzaban acercamientos de paz permitió fortalecer las economías criminales en varias regiones del país.

“No los ataco. Ustedes sigan con su negocio ilícito”, expresó el exministro al cuestionar lo que calificó como una política de “congelados”, asegurando que esa situación consolidó las economías cocaleras, especialmente en zonas fronterizas y territorios con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

Valencia advirtió posibles efectos sobre la economía colombiana

El exministro también sostuvo que el crecimiento del negocio de la cocaína podría estar teniendo repercusiones sobre distintos sectores de la economía.

Explicó que los recursos provenientes del narcotráfico terminan ingresando al país mediante mecanismos como el lavado de activos, el contrabando o inversiones en distintos mercados.

Incluso, señaló que esa situación podría estar incidiendo en el incremento del valor de algunos bienes, como inmuebles y tierras, debido a la necesidad de legalizar recursos de origen ilícito.

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