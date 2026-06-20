La economía de la cocaína en Colombia habría alcanzado una dimensión histórica durante 2024. Un estudio titulado ‘La participación del productor: el tamaño de la economía de la cocaína en Colombia’ estimó que los ingresos capturados por las organizaciones colombianas de narcotráfico equivalieron al 4,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

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Según el documento, los grupos criminales habrían obtenido cerca de 16.500 millones de dólares durante el año pasado gracias al tráfico de cocaína. La investigación aclara que la cifra corresponde a los ingresos apropiados por las organizaciones narcotraficantes en la cadena de comercialización y no al valor final que alcanza la droga en los mercados internacionales.

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El estudio calculó que en 2024 salieron al mercado alrededor de 2.662 toneladas de cocaína pura, volumen que sirvió como base para determinar el impacto económico de esta actividad ilegal. Los investigadores utilizaron datos de producción, precios por rutas internacionales y participación de las organizaciones colombianas en los diferentes mercados.

Uno de los hallazgos más llamativos es que la participación estimada del narcotráfico en la economía nacional podría ubicarse entre el 4,0 % y el 4,8 % del PIB, dependiendo de las variaciones en los parámetros analizados. Incluso, al considerar escenarios extremos de producción, la cifra oscilaría entre el 3,9 % y el 4,9 %.

Los autores explican que buena parte de la estimación está asociada al creciente peso de las rutas hacia Europa y a la capacidad de las organizaciones colombianas para conservar la propiedad de los cargamentos durante más etapas de la cadena de distribución internacional. Esto les permite capturar mayores ingresos que los obtenidos únicamente en la venta en territorio nacional.

El documento también señala que la cifra central del 4,4 % fue calculada utilizando dólares constantes y una metodología que promedia la tasa de cambio de los últimos años. De hecho, advierte que si se utilizara únicamente la tasa de cambio de 2024, la participación sería cercana al 3,9 % del PIB.

Los investigadores reconocen que existen limitaciones para medir con precisión el alcance económico del narcotráfico, especialmente por la falta de datos públicos sobre la propiedad de los cargamentos y por las discusiones alrededor de las cifras de producción de cocaína. Aun así, concluyen que el valor estimado ubica a la economía de la cocaína en uno de sus niveles más altos dentro de la actividad económica colombiana reciente.

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