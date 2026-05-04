La representante a la Cámara Mafe Carrascal denunció que fue víctima de un robo mientras participaba en actividades políticas en Cali, en el marco de la campaña presidencial de Iván Cepeda.

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Según relató la congresista a través de sus redes sociales, llegó a la ciudad con la intención de recorrer las calles y compartir con ciudadanos, pero durante la jornada delincuentes sustrajeron su bolso del vehículo en el que se movilizaba mientras entregaba material informativo.

“Llegué a Cali feliz (…) pero me robaron”, escribió Carrascal, quien explicó que tras el hurto se realizaron varios movimientos bancarios no autorizados con sus tarjetas, lo que le generó una pérdida económica considerable.

“Mi bolso fue sustraído del vehículo en el que me desplazaba mientras realizábamos actividades de campaña, específicamente la entrega de volantes y material informativo a la ciudadanía”, dijo.

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La congresista confirmó que interpuso denuncias ante la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación para que se investigue lo ocurrido y se identifique a los responsables.

En su mensaje, Carrascal aseguró que el hecho no debe verse como un caso aislado, sino como reflejo de la inseguridad que —según dijo— viven diariamente los caleños, incluso personas que cuentan con esquemas de seguridad.

La congresista también envió un mensaje directo al alcalde Alejandro Eder, señalando que la situación requiere acciones concretas y no un intercambio de responsabilidades entre administraciones locales y el Gobierno nacional.

“No es momento para repartir culpas”, afirmó, al tiempo que pidió resultados efectivos frente a la criminalidad que afecta la vida cotidiana en la ciudad. Este fue el mensaje completo:

Llegué a Cali feliz, con toda la ilusión de compartir con los caleños y caleñas en las calles, escucharlos, abrazarlos y seguir construyendo esperanza junto a ellos, en el marco de la campaña presidencial de Iván Cepeda… pero me robaron. 🙁 Mi bolso fue sustraído del vehículo… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) May 3, 2026

Burlas a Mafe Carrascal por frase de Petro

El robo, sin embargo, no solo generó solidaridad. En redes sociales también surgieron críticas y burlas dirigidas a la congresista y a sectores del oficialismo, recordando una polémica frase pronunciada meses atrás por el presidente Gustavo Petro.

En su momento, durante un evento público en Bogotá, el presidente dijo que “el robo de celulares es por amor” y que “los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselos a las novias, porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde”

Usuarios en plataformas digitales retomaron esa expresión tras el hurto a Carrascal, generando un intenso debate entre quienes cuestionan las políticas de seguridad del Gobierno y quienes consideran que el episodio evidencia precisamente la gravedad del problema delincuencial en varias ciudades del país.

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