Tras el trágico incidente ocurrido el pasado domingo 3 de mayo en el sector de Boulevard Rose (Popayán), se han conocido nuevos detalles sobre la persona que estaba al volante de la ‘dragona’, el vehículo tipo ‘Monster truck’ que embistió a los asistentes durante una exhibición.

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La conductora ha sido identificada como Sonia Vilma Segura, una bogotana de 53 años con una trayectoria consolidada en el mundo del automovilismo extremo.

Sonia Segura no es una novata en este campo. Según datos recogidos por Colombia Visible, la mujer dejó atrás su carrera profesional como productora audiovisual en el año 2010 para dedicarse de tiempo completo al manejo de estos vehículos de gran tamaño.

Su experiencia en el gremio es destacada por los siguientes hitos:

Única en la región: de acuerdo con información de Blu Radio, Segura es la única mujer en América Latina habilitada legalmente para realizar este tipo de espectáculos de ‘Monster truck’.

de ‘Monster truck’. Experiencia nacional: ha participado en eventos masivos en escenarios como el Movistar Arena (Bogotá) , además de presentaciones en Manizales y otras capitales colombianas.

, además de presentaciones en Manizales y otras capitales colombianas. Recorrido internacional: su hoja de vida incluye 11 exhibiciones fuera del país, en naciones como Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Curazao.

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Horas antes del siniestro, la conductora había utilizado sus redes sociales oficiales para invitar al público payanés a asistir al evento. Sin embargo, lo que inició como una exhibición de destreza terminó en una emergencia que deja hasta el momento varias personas heridas y fallecidas.

Las autoridades competentes se encuentran analizando el perfil y la experiencia de la conductora, así como los permisos del evento, para determinar las causas exactas que llevaron a la pérdida de control del vehículo en medio de la multitud. Hasta el momento, se sabe que ella se encuentra herida y en centro asistencial.

¿Cuántos muertos hay por accidente de ‘Monster truck’ en Popayán?

Lo que inició como una jornada de entretenimiento en el sector de Bulevar Rose, en Popayán, terminó en una grave emergencia este domingo. Durante una exhibición del evento ‘Monster truck 2026’, uno de los vehículos de gran tamaño perdió el control y embistió a un grupo de asistentes, dejando un saldo preliminar que ha conmocionado a la ciudad.

Aunque las autoridades locales han sido cautas al consolidar las cifras, informes de Caracol Radio y Blu Radio señalan que el siniestro deja cerca de 40 personas heridas y tres fallecidos, de los cuales dos serían menores de edad. La alerta se mantiene en los centros asistenciales de la capital del Cauca, donde los lesionados reciben atención médica.

Por su parte, la Policía Metropolitana y organismos de socorro iniciaron las indagaciones técnicas para establecer si el accidente fue producto de una falla mecánica en el sistema de frenado, un error humano o deficiencias en las barreras de seguridad del recinto. El hecho ha generado una profunda incertidumbre sobre los protocolos de riesgo en este tipo de espectáculos.

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