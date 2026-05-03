Un grave hecho se presentó en las últimas horas en Popayán, Cauca, en medio de una exhibición de vehículos al estilo de ‘Monster Truck’, puesto que la conductora perdió el control y terminó llevándose por delante a una gran cantidad de personas.

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Dicha situación quedó registrada en video, en el que se ve con claridad cómo la mujer, luego de hacer un par de acrobacias, pierde el control y se va directo hacia las personas que estaban viendo el espectáculo.

Estos son los videos en cuestión:

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🚨 #ATENCIÓN 🚨conductora perdió el control de un enorme vehículo todoterreno durante un evento de exhibición en Popayán. Habría atropellado a, al menos, 15 personas. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/U71Iahn1HN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

Atención, este es el momento en el que un monster truck perdió el control y atropelló a varias personas en un evento que se realizaba en Popayán, se habla de al menos 15 personas heridas pic.twitter.com/xzEVpBRmQn — popayanco (@PopayanCO) May 3, 2026

🚨Un hecho lamentable se registró hoy, domingo 3 de mayo, en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026. Durante el evento, una mujer que conducía uno de estos gigantes vehículos perdió el control y arrolló al menos a 15 personas. El informe… pic.twitter.com/0yZn0idjHY — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

Es más, las primeras informaciones indican que entre los lesionados también hubo niños, por lo que la situación es de extrema gravedad y por eso todas las autoridades se pusieron a disposición de esta tragedia.

“Necesitamos todas las ambulancias. Tenemos más o menos 15 heridos. Un ‘Monster truck’ les pasó por encima y tenemos niños y bastantes heridos. Por favor necesitamos que lleguen las patrullas cuanto antes”, relató con mucha angustia uno de los testigos en un video, en el que se ve incluso que a un hombre le están haciendo trabajo de reanimación.

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Por lo pronto, lo que se conoce es que las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial para tratar de curarlas, mientras que de la conductora no hay mucha información al respecto.

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