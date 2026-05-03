Un fuerte accidente de tránsito registrado en la tarde de este domingo 3 de mayo obligó al cierre total de la vía que conecta a Soacha con Mesitas del Colegio, uno de los corredores alternos más utilizados por conductores que buscan ingresar o salir de Bogotá luego de este fin de semana con festivo.

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El siniestro ocurrió a la altura del sector conocido como El Charquito, muy cerca de la estación de bombeo del Embalse del Muña, zona contigua al paso del río Bogotá. De acuerdo con reportes preliminares y fotografías tomadas por testigos, en el accidente estarían involucrados al menos dos vehículos particulares —una camioneta y un automóvil— que terminaron con graves daños estructurales.

Estas son las imágenes:

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Soacha – Mesitas del Colegio en inmediaciones Al Charquito. Involucra dos vehículos particulares, por fortuna no se reportaron lesionados de gravedad. Carretera cerrada en ambos sentidos. pic.twitter.com/MMzpn57rjV — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 3, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas heridas o víctimas fatales, mientras organismos de emergencia continúan atendiendo la situación y coordinan la remoción de los vehículos para habilitar nuevamente el paso.

La emergencia generó un monumental trancón que ya comienza a reflejarse en plataformas digitales de movilidad en tiempo real, donde se evidencian largas filas de vehículos detenidos en ambos sentidos de la vía. Decenas de viajeros permanecen atrapados mientras avanzan lentamente los trabajos de atención del accidente.

El hecho ocurre en medio del aumento del flujo vehicular previsto para este fin de semana. Más temprano, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, había advertido sobre una alta congestión en los principales accesos a la capital.

Según explicó el mandatario, se estima el ingreso de más de 24.000 vehículos por la autopista Sur, corredor que presenta reducción a dos carriles en el sector de Maiporé por obras asociadas al sistema TransMilenio. Además, uniformados realizan desvíos aleatorios a la altura de Mondoñedo para intentar disminuir los tiempos de espera.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener velocidades moderadas, respetar las señales de tránsito y estar atentos a posibles lluvias durante la tarde y noche, pues las condiciones climáticas podrían complicar aún más la movilidad en los corredores de retorno hacia Bogotá.

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