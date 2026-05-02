En la noche de este primero de mayo, un gravísimo accidente ocurrió en un supermercado de Dosquebradas, Risaralda. Según los reportes locales y de las autoridades, se trató de un hombre que perdió el control del vehículo cuando iba a parquear frente al establecimiento comercial.
Aunque no hay mayores detalles sobre la persona que protagonizó este terrible accidente, sí hay imágenes grabadas con una cámara de seguridad de la zona. Allí queda en evidencia que fue un error del conductor que, cuando estaba parqueando, terminó acelerando y acabó adentro del local comercial.
Estas son las imágenes en las que se evidencia lo que pasó en la avenida Simón Bolívar con calle 43:
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Según los reportes locales, cinco personas resultaron heridas como consecuencia de este accidente y todas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales del municipio.
Por el momento, ni las autoridades ni los dueños del establecimiento comercial han dado a conocer mayores detalles sobre el conductor que protagonizó esta triste situación.
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