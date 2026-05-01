Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento del Chocó, donde un ataque armado contra una estación de Policía dejó como saldo a dos uniformados heridos, en medio de una situación que vuelve a poner en evidencia las dificultades de orden público en varias regiones del país.

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De acuerdo con información entregada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, la acción violenta se presentó en la cabecera municipal de Río Iró, específicamente en el corregimiento de Santa Rita de Iró. Allí, presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional habrían ejecutado un ataque utilizando drones, una modalidad que ha venido generando preocupación entre las autoridades por su creciente uso.

Según el reporte oficial, durante la arremetida se registraron varias detonaciones que impactaron directamente la infraestructura policial y dejaron lesionados a dos patrulleros de la Policía Nacional de Colombia. Los uniformados fueron atendidos tras el ataque, mientras se evalúan los daños causados en la estación.

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La mandataria departamental advirtió que este tipo de acciones no son aisladas, sino que hacen parte de una seguidilla de hechos violentos que se han repetido en la zona durante el año. Incluso, alertó que la capacidad de respuesta institucional resulta insuficiente frente a este tipo de ofensivas, por lo que pidió medidas más contundentes por parte del Gobierno Nacional.

En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Rio Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos. Se han desplegado en las últimas horas, 6 ataques con 5 detonaciones, afectando la… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) May 2, 2026

Este nuevo episodio ocurre en un contexto marcado por la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro, la cual busca negociar con distintos grupos armados ilegales. Sin embargo, mientras avanzan —o se estancan— estos procesos, continúan registrándose ataques en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y el propio Chocó, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia.

Horas antes de conocerse este hecho, el jefe de Estado se había referido a recientes declaraciones de un comandante del ELN en la región, en las que se abordaba el estado de los diálogos. El mandatario aseguró que las razones de la suspensión del proceso no han sido reconocidas plenamente por esa organización.

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El ataque en Río Iró vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en zonas apartadas del país, donde las comunidades y la fuerza pública siguen enfrentando el accionar de grupos armados ilegales, en medio de un panorama complejo para la consolidación de la paz.