Un sismo de magnitud 3.8 se registró en la noche de este 16 de abril de 2026 en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con el reporte actualizado a las 20:37 (hora local), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 154 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento profundo. Este tipo de sismos, aunque pueden sentirse en varias zonas, suelen percibirse con menor intensidad en superficie.

El epicentro se ubicó en Los Santos, una región reconocida por su constante actividad sísmica debido a su ubicación en una zona geológicamente activa del país. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas.

Habitantes de diferentes sectores reportaron haber percibido el temblor de forma leve. Ante estos casos, el SGC mantiene habilitada su plataforma para que la ciudadanía registre si sintió el movimiento, lo que permite recopilar información clave sobre su alcance.

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Frente a un sismo, las autoridades reiteran la importancia de conservar la calma y seguir las recomendaciones de prevención ante este tipo de eventos, especialmente en regiones con alta recurrencia sísmica como Santander.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

En Colombia, los ciudadanos pueden reportar la percepción de un movimiento telúrico a través del formulario ‘Sismo Sentido’ del Servicio Geológico Colombiano, disponible en su portal web oficial.. Esta herramienta está disponible en su página web y permite a los ciudadanos informar de manera rápida cómo percibieron el evento.

Para hacerlo, solo debe ingresar a la opción “¿Sintió este sismo?” y completar datos como su ubicación, qué tan fuerte fue el temblor y en qué condiciones se encontraba en ese momento. No toma más de unos minutos y aporta información valiosa para el análisis.

Este tipo de reportes complementa los registros técnicos y ayuda a entender mejor el alcance real de cada sismo en distintas zonas del país.

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