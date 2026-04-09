La madrugada de este jueves 9 de abril no fue tranquila para los habitantes del Eje Cafetero. Un evento sísmico registrado en las primeras horas del día generó alerta y despertó a cientos de personas en el departamento del Quindío, quienes reportaron haber sentido un movimiento corto pero bastante intenso.

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De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió exactamente a las 06:44 hora local. El evento tuvo una magnitud de 3.0 y, lo que explica por qué se sintió con tanta fuerza, una profundidad superficial. El epicentro fue localizado en el municipio de Circasia, Quindío, afectando directamente a la capital, Armenia, y otras zonas aledañas como Montenegro y Salento.

Apenas se produjo el movimiento, las redes sociales se inundaron de reportes de ciudadanos que manifestaron su angustia. Comentarios como “qué susto” y “se sintió fuerte” fueron la constante en las plataformas digitales. Sin embargo, no todo fue reporte de daños o sustos; muchos usuarios aprovecharon para lanzar críticas hacia las entidades oficiales.

Varios ciudadanos mostraron su inconformidad con la velocidad de respuesta del SGC en sus canales digitales. “Antes reportaban con más prontitud”, señalaron algunos usuarios, comparando la reacción actual con la de eventos pasados. A pesar de la magnitud moderada, el hecho de ser superficial hizo que el “estremezón” fuera lo suficientemente fuerte como para interrumpir el sueño de quienes a esa hora aún no habían iniciado su jornada laboral.

Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo en Quindío no han reportado daños estructurales ni personas lesionadas, pero mantienen el monitoreo en los municipios cercanos al epicentro para descartar cualquier afectación en zonas rurales.

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