Un movimiento sísmico de magnitud 3.3 sacudió la noche del martes el municipio de Sucre, en Santander, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín más reciente.

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El evento se registró a las 11:55 p. m. y se caracterizó por una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que facilita la percepción en zonas cercanas al epicentro.

Aunque se trató de un sismo leve, su poca profundidad aumenta la probabilidad de que haya sido percibido por habitantes de zonas cercanas. Este tipo de movimientos suele sentirse con mayor claridad, incluso cuando no alcanza niveles altos en la escala.

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Las autoridades indicaron que no se reportan afectaciones ni emergencias relacionadas con el evento. Aun así, organismos de gestión del riesgo mantienen seguimiento en el área para descartar cualquier impacto posterior y garantizar la seguridad y el monitoreo constante.

Santander continúa siendo una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, especialmente por la influencia del nido sísmico de Bucaramanga. Esta condición mantiene en alerta a expertos y refuerza la importancia de la preparación ante cualquier eventualidad.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a los ciudadanos para reportar si sintieron el temblor, información que contribuye al análisis técnico y al registro de la actividad sísmica y la percepción ciudadana.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en una zona de convergencia de placas tectónicas. En su territorio interactúan la placa de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe, un proceso que acumula y libera energía constantemente, provocando temblores de distinta magnitud en varias regiones.

A este fenómeno se suma la presencia de múltiples fallas geológicas activas distribuidas a lo largo del país. Estas fracturas en la corteza terrestre facilitan la liberación de energía acumulada, lo que explica la frecuencia de sismos incluso en zonas alejadas de la costa. Regiones como Santander presentan una mayor recurrencia por sus condiciones geológicas particulares y su cercanía a estructuras profundas.

Otro factor clave es el llamado nido sísmico de Bucaramanga, considerado uno de los más activos del mundo. Allí se originan numerosos movimientos a diferentes profundidades, lo que contribuye a que Colombia registre temblores de manera constante. Esta combinación de factores convierte al país en un territorio con permanente riesgo sísmico y una alta frecuencia de temblores.

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