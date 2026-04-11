Un sismo de magnitud 2.7 se registró en la madrugada de este 11 de abril de 2026 en el municipio de Anorí, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGS).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 00:55 a. m., hora local. De acuerdo con el reporte oficial, el evento presentó una profundidad superficial, una característica que puede hacer más perceptible el temblor en zonas cercanas al epicentro, aunque su magnitud fue baja.

El registro se produjo en una región del nordeste antioqueño donde la actividad sísmica suele ser moderada. A pesar de ello, las autoridades mantienen monitoreo constante para evaluar cualquier variación en el comportamiento geológico del área.

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Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas por el movimiento. Sin embargo, este tipo de eventos suele generar alerta entre los habitantes, especialmente cuando ocurre en horas de la madrugada.

El SGC recordó que la información oficial sobre sismos en el país se actualiza de manera permanente a través de sus canales institucionales, donde se consolidan los datos técnicos de cada evento.

Horas antes, hacia las 22:12 p. m., del viernes 10 de abril, la entidad reportó otro evento sísmico con epicentro en el océano Pacífico a 115 kilómetros de San Andrés de Tumaco y magnitud 2.6, el cual fue reportado por algunos usuarios de redes sociales.

¿Cómo y para qué sirve reportar un sismo en Colombia?

Asimismo, la entidad invita a quienes hayan percibido el temblor a reportarlo por medio de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta que permite recopilar información ciudadana sobre la intensidad con la que se sintió el movimiento.

Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que el seguimiento y reporte de estos eventos resulta clave para fortalecer los sistemas de monitoreo y respuesta ante emergencias.

Este tipo de reportes permite complementar la información técnica de los equipos de monitoreo, ya que aporta datos sobre cómo se sintió el sismo en distintas zonas del país. Con estos registros, el SGC puede tener una visión más completa del evento y su impacto en la población.

Además, la participación ciudadana contribuye al seguimiento de la actividad sísmica y fortalece los sistemas de análisis, lo que resulta clave para mejorar la comprensión de estos fenómenos en Colombia.

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