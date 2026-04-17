En la noche de este viernes 17 de abril se presentó un temblor de magnitud 2.6 en zona del municipio de Riosucio, específicamente en la población conocida con el curioso nombre de 7 de Agosto.

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Según el boletín más reciente emitido por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se presentó a las 22:50, hora local, y tuvo una profundidad superficial menor a los 30 kilómetros.

Esa característica hace más perceptible el temblor en áreas cercanas al epicentro, incluso cuando la magnitud no es alta. Por esta razón, habitantes de sectores cercanos pudieron haber sentido el movimiento de forma leve.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar si percibieron el sismo a través de la plataforma ‘Sismo Sentido’, herramienta que permite recopilar información clave sobre la intensidad con la que estos eventos son experimentados en distintas regiones.

Estos reportes aportan datos adicionales al análisis técnico y ayudan a comprender mejor el comportamiento sísmico en Colombia, un país con actividad frecuente por su ubicación geológica.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia registra actividad sísmica frecuente debido a su ubicación en una zona de alta interacción tectónica. El país se encuentra en el límite de varias placas, principalmente la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe, cuyo movimiento constante acumula y libera energía en forma de temblores.

Uno de los procesos más relevantes es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, fenómeno que ocurre en el occidente del país y que explica buena parte de los sismos que se registran en regiones como el Pacífico y la zona andina.

Además, Colombia hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja caracterizada por su alta actividad sísmica y volcánica. A esto se suma la presencia de múltiples fallas geológicas internas, que también pueden originar movimientos telúricos en distintas zonas del territorio.

Por estas razones, los temblores son relativamente comunes en el país, aunque la mayoría son de baja magnitud y no representan riesgos significativos para la población.

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