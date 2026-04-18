Un temblor de magnitud 4.6 se registró en la madrugada de este sábado 18 de abril con epicentro en Los Santos, una zona reconocida por su constante actividad sísmica.

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(Vea también: Temblor en Colombia sacudió la noche de este viernes; epicentro en población con curioso nombre)

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 05:24 a. m. y tuvo una profundidad de 147 kilómetros, lo que explica que se percibiera en varias regiones del país, aunque con distinta intensidad.

A través de reportes ciudadanos, se conoció que el sismo fue percibido de manera leve en Medellín y también como suave en Bucaramanga. En Duitama, algunos habitantes indicaron que se sintió con mayor intensidad, especialmente en edificaciones altas, como en un sexto piso donde fue calificado como moderado.

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Hasta el momento, no se han reportado daños ni personas afectadas. Las autoridades continúan con el monitoreo e invitan a la ciudadanía a reportar si sintieron el sismo, con el fin de fortalecer el análisis de estos eventos en el territorio nacional.

Temblor de magnitud 2.6 en Chocó el vienes en la noche 17 de abril

En la noche del viernes 17 de abril se registró un movimiento sísmico de magnitud 2.6 en el departamento del Riosucio, específicamente en la población conocida como 7 de Agosto, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El evento ocurrió a las 22:50 hora local y tuvo una profundidad superficial, característica que suele hacer que estos sismos sean percibidos con mayor facilidad en zonas cercanas al epicentro, aunque su magnitud sea baja.

De acuerdo con el monitoreo oficial, este tipo de movimientos hace parte de la actividad sísmica habitual en la región del Pacífico colombiano, una de las áreas con mayor registro de eventos telúricos en el país.

Cómo y por qué reportar un sismo en Colombia En Colombia, el reporte ciudadano de sismos es una herramienta clave para complementar la información técnica que recopila el Servicio Geológico Colombiano, especialmente en eventos de baja o moderada magnitud. El proceso es sencillo: las personas que perciben un temblor pueden ingresar a la plataforma oficial Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar un formulario donde indican la intensidad con la que sintieron el movimiento, el lugar y las condiciones en las que se encontraban. Estos reportes permiten a los expertos cruzar la información instrumental —como magnitud, profundidad y ubicación— con la percepción real de la población. De esta manera, se logra construir un mapa más preciso del impacto del sismo en diferentes zonas del país. Además, el registro ciudadano ayuda a identificar patrones de percepción en distintas ciudades, lo que es útil para mejorar los modelos de evaluación sísmica y la respuesta institucional ante emergencias. En un país como Colombia, ubicado en una zona de alta actividad tectónica, este tipo de participación se convierte en un insumo importante para el monitoreo constante de eventos sísmicos y la gestión del riesgo.

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