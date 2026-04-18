Un temblor de magnitud 4.6 se registró en la madrugada de este sábado 18 de abril con epicentro en Los Santos, una zona reconocida por su constante actividad sísmica.
(Vea también: Temblor en Colombia sacudió la noche de este viernes; epicentro en población con curioso nombre)
Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 05:24 a. m. y tuvo una profundidad de 147 kilómetros, lo que explica que se percibiera en varias regiones del país, aunque con distinta intensidad.
A través de reportes ciudadanos, se conoció que el sismo fue percibido de manera leve en Medellín y también como suave en Bucaramanga. En Duitama, algunos habitantes indicaron que se sintió con mayor intensidad, especialmente en edificaciones altas, como en un sexto piso donde fue calificado como moderado.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-04-18, 05:24 hora local Magnitud 4.6, Profundidad 147 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/cGYtLOzH8B
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 18, 2026
Hasta el momento, no se han reportado daños ni personas afectadas. Las autoridades continúan con el monitoreo e invitan a la ciudadanía a reportar si sintieron el sismo, con el fin de fortalecer el análisis de estos eventos en el territorio nacional.
Temblor de magnitud 2.6 en Chocó el vienes en la noche 17 de abril
En la noche del viernes 17 de abril se registró un movimiento sísmico de magnitud 2.6 en el departamento del Riosucio, específicamente en la población conocida como 7 de Agosto, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.
El evento ocurrió a las 22:50 hora local y tuvo una profundidad superficial, característica que suele hacer que estos sismos sean percibidos con mayor facilidad en zonas cercanas al epicentro, aunque su magnitud sea baja.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-04-17, 22:50 hora local Magnitud 2.6, Profundidad superficial, Riosucio – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/pSncjAv9Nt
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De acuerdo con el monitoreo oficial, este tipo de movimientos hace parte de la actividad sísmica habitual en la región del Pacífico colombiano, una de las áreas con mayor registro de eventos telúricos en el país.
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