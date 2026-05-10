La intolerancia sigue siendo uno de los principales problemas que hay en Colombia, pues actualmente las calles están llenas de peleas porque un conductor cerró al otro, porque un ciclista no dejó pasar a una moto, porque no hay sillas suficientes en el transporte público y mucho más.

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Eso, en la mayoría de los casos, termina en peleas, lo cual puede llegar a ser incluso fatal si los ciudadanos no controlan sus emociones.

Ahora, el problema es que más allá de esta situación, los que cometen las faltas muchas veces no lo asumen y ahí todo empeora, porque se va creando una bola de nieve negativa que afecta a toda la sociedad.

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Eso, precisamente, fue lo que ocurrió en las últimas horas en Bogotá, pues en un bus SITP que cubría la ruta K303 se presentó un problema entre dos mujeres, pero lo más grave fue la actitud de la agresora.

Según se pudo conocer, como suele pasar en el transporte público, las mujeres habrían peleado por una silla al interior del vehículo, pero todo se escaló al punto de que una de las mujeres golpeó a la otra en el rostro, lo cual ya tiene consecuencias importantes.

Lo grave es que ya cada una en su puesto, un hombre saca el celular para grabar a la agresora y, en vez de avergonzarse o pedir perdón, simplemente saluda y manda besos a la cámara, mientras se ve a la joven atrás con evidentes muestras de dolor en su rostro.

Este es el video en cuestión:

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Cabe recordar que esto podría tener consecuencias importantes para la mujer que envía besos, y no solo de multas económicas, sino penales. Tal como está establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esto ya no sería solo una sanción económica de 189.800 pesos por participar en una confrontación, sino al haber lesiones personales se podría escalar a delito penal para la Fiscalía.

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