El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reafirmó en sus declaraciones sobre la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí, en Antioquia, y aseguró que el problema de fondo no es la falta de recursos del Gobierno Nacional, sino una mala administración histórica del centro asistencial.

Durante una entrevista en 6AM W de Caracol Radio, Jaramillo había respondido a las críticas surgidas tras el llanto del gerente del hospital, Luis Fernando Arroyave, quien denunció millonarias deudas que han impedido pagar salarios a los trabajadores. En ese contexto, el jefe de la cartera lanzó la frase que desató la polémica: “Los ricos también lloran”, con la que cuestionó que una institución con altos ingresos reclame falta de recursos.

“El problema no es plata. Uno no puede salir a llorar cuando todo el mundo sabe que ha habido una malísima administración. Ese hospital ha sido presa de la politiquería”, afirmó el ministro al aire, al insistir en que las dificultades financieras obedecen a decisiones administrativas y prácticas políticas arraigadas.

Lejos de retractarse, Jaramillo ratificó lo dicho en el medio citado y, ante las críticas desde distintas orillas, respondió: “La clase más rica es la que más llora cuando es la que tiene más utilidades todos los días”.

“La clase más rica es la que más llora cuando es la que tiene más utilidades todos los días”: el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reafirma tras polémica por sus declaraciones sobre el Hospital San Rafael de Itagüí en Antioquía #VocesySonidos pic.twitter.com/gAFsD5JRUC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 20, 2026

El ministro también contrastó la situación del Hospital San Rafael, de carácter departamental, con la del Hospital del Sur de Itagüí, de manejo municipal, que —según dijo— hoy cubre gran parte de los servicios que no presta el primero y muestra mejores resultados financieros. “Ustedes pueden ver las dos caras en el mismo municipio. Un hospital bien manejado y otro que ha sido destruido varias veces por la politiquería”, sostuvo.

El ministro también defendió que el Gobierno sí ha girado los recursos al sistema de salud, incluyendo un aumento del 16,49 % en la UPC, y trasladó la responsabilidad a los interventores.

